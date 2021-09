Tennis

US Open - die besten Schläge des Frauen-Finals: Raducanu und Fernandez begeistern im Endspiel mit Power und Präzision

Die besten Schläge des Finals: Emma Raducanu und Leylah Fernandez begeister die Fans in New York im Endspiel der US Open mit Power und Präzision - hier Top-5-Punkte.

00:01:55, vor einer Stunde