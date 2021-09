Tennis

US Open: Emma Raducanu gewinnt in New York - dieser Moment hat Barbara Rittner beeindruckt

Emma Raducanu gewinnt die US Open 2021 als Qualifikantin - eine Leistung, die Eurosport-Expertin Barbara Rittner in der bett1-Analyse zu würdigen weiß. Ein Moment im Finale gegen Leylah Fernandez hat es ihr dabei besonders angetan: Der nach dem Gewinn des ersten Satzes, als die Britin gemeinsam mit ihrem Coach mal so richtig emotional aus sich raus ging.

00:03:06, vor einer Stunde