Tennis

US Open: Gaël Monfils wird vom amerikanischen Publikum mit einem Geburtstagsständchen überrascht

Gaël Monfils schlägt Steve Johnson in der 2. Runde der US Open und bedankt sich anschließend für die Unterstützung des Publikums, obwohl er gerade einen US-Amerikaner aus dem Turnier genommen hat. Am Ende überraschen ihn die Zuschauer dann noch mit einem Geburtstagsständchen. Monfils war am Mittwoch 35 Jahre alt geworden.

00:03:01, vor einer Stunde