Tennis

US Open: Hurrikan bringt schwere Regenfälle nach New York, Notstand ausgerufen

Am 3. Turniertag der US Open setzten starke Regenfälle ein und obwohl das Louis-Armstrong-Stadium ein Dach hat, kamen das Nass seitlich in die Arena. Die Partie zwischen Diego Schwartzman und Kevin Anderson musste daraufhin abgebrochen werden. Bürgermeister Bill de Blasio rief den Notstand aus, nachdem in der Stadt Straßen und U-Bahnen überflutet wurden.

00:01:52, vor einer Stunde