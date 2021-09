Die an vier gesetzte Tschechin Karolina Pliskova und Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz hoffen ebenfalls auf das Weiterkommen und sind in ihren Partien klar favorisiert.

Allerdings ist auch am heutigen Donnerstag mit Regen zu rechnen in New York.

Weitere Verschiebungen sind nicht ausgeschlossen.

US Open Die US Open 2021 live im TV, im Livestream und Liveticker 26/08/2021 AM 00:16

Hier gibt es die Day Session am vierten Wettkampftag der US Open in New York im Liveticker.

Topmatches im Überblick:

18:00 Uhr - A. Barty (AUS/1) - C. Tauson (DEN)

Herzlich willkommen im Liveticker

Sebastian Würz begleitet für Euch die US-Open-Day-Session ab 17:00 Uhr MEZ hier im Liveticker. Darüber hinaus könnt Ihr alle Partien des Turniers im Livescoring verfolgen. Viel Spaß dabei.

US Open live im TV bei Eurosport und bei Joyn

Die US Open 2021 live im TV und im Livestream: Vom 30. August bis 12. September finden in Flushing Meadows in New York die US Open statt. Eurosport überträgt das Turnier live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 sowie im Livestream bei Joyn und im Eurosport Player. Bei Eurosport.de gibt es alle News, Ergebnisse, Videos und einen Liveticker zum Turnier in Flushing Meadows.

US Open Ansetzungen Donnerstag: Kerber-Match neu terminiert, Zverev auf Centre Court VOR EINER STUNDE