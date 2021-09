Tennis

US Open: Naomi Osaka bei Pressekonferenz in Tränen - Pause vom Tennis

Naomi Osaka gab nach der Niederlage in der 3. Runde bei den US Open eine emotionale Pressekonferenz und kündigte an, erst einmal zu pausieren. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ich mein nächstes Tennismatch spielen werde", erklärte die Japanerin unter Tränen. "In letzter Zeit fühle ich mich sehr ängstlich, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich will", so die US-Open-Siegerin von 2018 und 2020.

