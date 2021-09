Tennis

US Open - Novak Djokovic erklärt Ärger über unsportlichen Fan: Das ist das Problem

Ein Zuschauer versuchte Novak Djokovic in der 2. Runde der US Open mit wiederholten Zwischenrufen bei Ballwechseln immer wieder aus dem Rhythmus zu bringen. Auf der Pressekonferenz nach der Partie erklärte der Serbe, warum ihn der Mann so sehr gestört hat.

