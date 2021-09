Tennis

US Open: Novak Djokovic schreit nach Break gegen Kei Nishikori das Arthur Ashe Stadium zusammen

Novak Djokovic liegt gegen Kei Nishikori in der 3. Runde der US Open einen Satz zurück, holt sich mit einer klasse Aktion aber das erste Break in Satz zwei und lässt danach mal so richtig Dampf ab.

00:00:28, vor 6 Minuten