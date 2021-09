Tennis

US Open: Novak Djokovic stürzt im Halbfinale gegen Alexander Zverev - "Das kann richtig wehtun!"

Ein Sturz von Novak Djokovic sorgt im Halbfinale der US Open in New York gegen Alexander Zverev für eine Schrecksekunde. Hier gibt es die Szene im Video.

00:01:00, vor einer Stunde