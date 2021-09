Tennis

US Open - Oscar Otte erklärt: Diese Geschichte steckt hinter dem Modeste-Jubel nach jedem Sieg

Oscar Otte jubelt nach jedem Sieg bei den US Open 2021 mit einer Geste, die man von Anthony Modeste - dem Fußballer des 1. FC Köln - kennt. Nach dem Erfolg in der 3. Runde über Andreas Seppi erklärt Otte Experte Boris Becker und Moderator Matthias Stach, wie es dazu kommt und was er sich sonst noch in New York vorgenommen hat.

00:02:23, vor 16 Minuten