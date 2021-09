Tennis

US Open - Oscar Otte macht Sieg gegen Lorenzo Sonego perfekt: "Kategorie Sensation"

Oscar Otte hat bei den US Open erstmals in seiner Karriere die zweite Runde erreicht. Der 28-jährige Kölner setzte sich in vier hart umkämpften Sätzen 6:7 (8:10), 7:5, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1) gegen Lorenzo Sonego durch. Damit schaffte Qualifikant Otte eine große Überraschung. Der Matchball im Video.

00:02:24, vor einer Stunde