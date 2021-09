Tennis

US Open: Pause von Stefanos Tsitsipas in voller Länge: Was macht eigentlich der Gegner so lange?

Rund sieben Minuten Pause gönnte sich Stefanos Tsitsipas während seines Zweitrunden-Matches bei den US Open gegen Adrian Mannarino. Eine lange Zeit und ein Aspekt, der zuletzt Alexander Zverev und Andy Murray zu scharfer Kritik veranlasste. Eurosport.de zeigt die Tsitsipas-Pause in voller Länge und schaut mal, was eigentlich Mannarino in der Zeit so getrieben hat.

00:08:15, vor einer Stunde