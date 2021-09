Tennis

US Open: Peter Gojowczyk macht Traum von dritter Runde bei einem Grand Slam wahr - der Matchball

Peter Gojowczyk hat sich bei den US Open 2021 bereits durch drei Qualifikationsrunden gekämpft und steht durch den Sieg in Runde zwei über Dusan Lajovic (Serbien) nun im 18. Anlauf erstmals in der 3. Runde eines Grand-Slam-Turniers. Der 32 Jahre alte Münchner, der in der Weltrangliste aktuell auf 141 geführt wird, schreit nach dem Matchball des Fünfsatzmatches seine Freude nur so heraus.

00:01:50, vor 9 Minuten