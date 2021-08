Tennis

US Open: So sieht Mischa Zverev die Schummelvorwürfe gegen Stefanos Tsitsipas

Mischa Zverev hat sich am Rande der US Open zu den Schummelvorwürfen gegen Stefanos Tsitsipas (GRE/3) geäußert. Der Bruder von Olympiasieger Alexander Zverev zeigte dabei klare Kante. Tsitsipas war in Cincinnati wegen angeblichem Coaching in der Satzpause kritisch beäugt worden. Die Zverev-Analyse im Video.

00:05:28, vor 2 Stunden