Tennis

US Open: Yoshihito Nishioka packt a là Nick Kyrgios den Tweener gegen Jack Sock aus

Yoshihito Nishioka hat bei den US Open für einen spektakulären Punkt gesorgt. Im Erstrundenmatch gegen den US-Amerikaner Jack Sock packte der Japaner im dritten Satz einen Tweener in bester Nick-Kyrgios-Manier aus und machte damit den Punkt. Am Ende unterlag er allerdings 7:6 (7:5), 2:6, 4:6, 2:6. Der Tweener im Video.

00:00:39, vor einer Stunde