Tennis

US Open: Zverev, Djokovic und Medvedev zaubern - die besten Punkte der Halbfinals

Alexander Zverev, Novak Djokovic und Daniil Medvedev zaubern - die besten Punkte der Halbfinals der US Open in New York in unseren Top-5-Ballwechseln.

00:02:51, vor einer Stunde