Jan-Lennard Struff muss einen weiteren Rückschlag wegstecken. Der Warsteiner verlor gegen den Niederländer Tallon Griekspoor in fünf Sätzen.

Oscar Otte hat eine besonders schwierige Aufgabe gelöst. Er besiegte den an 20 gesetzten Italiener Lorenzo Sonego. Yannick Hanfmann ist ausgeschieden.

Zudem haben Matteo Berrettini, Karolina Pliskova und Denis Shapovalov das Ticket für die zweite Runde in Flushing Meadows gelöst.

US Open Die US Open 2021 live im TV, im Livestream und Liveticker 26/08/2021 AM 00:16

So lief die Day Session am zweiten Wettkampftag:

Topmatches der Day Session im Überblick:

K. Pliskova (CZE/4) - C. Mcnally (USA) - 6:3, 6:4

A. Zverev (GER/4) - S. Querrey (USA) - 6:4, 7:5, 6:2

6:0, 4:6, 6:2, 6:1 M. Berrettini (ITA/6) - J. Chardy (FRA) - 7:6 (7:5), 7:6 (9:7), 6:3

O. Otte (GER) - L. Sonego (ITA/20) - 6:7 (8:10), 7:5, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1)

A. Barty (AUS/1) - V. Zvonareva (RUS) - 6:1, 7:6 (9:7)

J. Sinner (ITA/13) - M. Purcell (AUS) - 6:4, 6:2, 4:6, 6:2

S. Johnson (USA) - M. Marterer (GER) - 5:7, 7:6 (10:8), 7:6 (10:8), 6:3

01:20 Uhr - Auf Wiedersehen!

Ich verabschiede mich damit für heute. Die Matches der Night Session könnt Ihr bei Eurosport 1, im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ mitverfolgen. Eurosport.de ist morgen ab 17:00 Uhr wieder im Liveticker für Euch dabei, dann unter anderem mit den Spielen zwischen Andrea Petkovic und Garbiñe Muguruza sowie Dominik Koepfer und Daniil Medvedev.

01:19 Uhr - Struff - Griekspoor - 6:2, 6:7, 6:4, 4:6, 5:7

Mit einem Ass holt sich Griekspoor drei Matchbälle. Und dann bleibt der Vorhand-Crossball von Struff im Netz hängen. Der Warsteiner ist ausgeschieden. Das ist eine ziemliche Enttäuschung für Struff. Aber er hat zu viele Chancen liegengelassen, und Griekspoor hat immer besser in die Partie gefunden.

01:15 Uhr - Struff - Griekspoor - 6:2, 6:7, 6:4, 4:6, 5:6

Nach einem Vorhandfehler von Struff hat Griekspoor zwei weitere Breakbälle. Den ersten wehrt Struff im dritten Versuch am Netz ab. Aber beim zweiten packt Griekspoor den Winner mit dem Return aus. Struff braucht jetzt das Break, sonst ist das Turnier für den Deutschen zumindest im Einzel beendet.

01:11 Uhr - Johnson - Marterer - 5:7, 7:6, 7:6, 6:3

Aus für Maximilian Marterer. Der Deutsche muss sich in vier Sätzen Steve Johnson geschlagen geben. Der US-Amerikaner verwandelt den ersten Matchball mit einem Return. Das ist schade für Marterer, der im zweiten und dritten Satz nach gewonnenem ersten Durchgang ebenfalls seine Chancen hatte.

"Unglaublicher Ball": Marterer kontert Johnson aus

01:02 Uhr - Struff - Griekspoor - 6:2, 6:7, 6:4, 4:6, 4:3

Ein Doppelfehler von Struff beschert Griekspoor den nächsten Breakball, den Struff aber mit einem starken Service abwehren kann. Der Warsteiner hat jetzt mächtig zu kämpfen, muss mehrmals über Einstand gehen. Und jetzt serviert er den nächsten Doppelfehler, der wieder zur Breakchance führt. Er hat Glück, dass Griekspoor die Möglichkeit nicht nutzen kann. Mit einem Ass beim Spielball verwandelt Struff doch noch den wichtigen Punkt zum 4:3.

00:53 Uhr - Struff - Griekspoor - 6:2, 6:7, 6:4, 4:6, 3:3

Das Match befindet sich Mitte des fünften Satzes. Griekspoor hat soeben zu null sein Aufschlagspiel zum 3:3 gewonnen.

00:40 Uhr - Johnson - Marterer - 5:7, 7:6, 7:6

Ist das ärgerlich für Marterer. Bei Satzball bleibt der Rückhand-Crossball des Deutschen an der Netzkante hängen. Es ist schon der dritte Satzball in diesem Durchgang, den er nicht nutzen konnte. Und auch Nummer vier verwandelt er nicht. Der Return fliegt knapp ins Aus. 8:8 im Tiebreak. Und kurz darauf holt sich Johnson die Chance zum Satzgewinn, und Marterer verzieht die Vorhand.

00:31 Uhr - Struff - Griekspoor - 6:2, 6:7, 6:4, 4:6

Zwei Satzbälle für Griekspoor. Und dann folgt der nächste Service-Winner des Niederländers hinterher. Struff verliert Satz vier mit 4:6 und muss in den fünften Durchgang.

00:27 Uhr - Struff - Griekspoor - 6:2, 6:7, 6:4, 4:5

Mit einem tollen Lob holt sich Griekspoor drei Breakchancen. Die erste wehrt Struff mit einem tollen Rückhand-Winner ab. Aber bei der zweiten Punktet Griekspoor mit einem starken Return. Das ist bitter für Struff, der hier viele Chancen nicht nutzen konnte.

00:24 Uhr - Johnson - Marterer - 5:7, 7:6, 5:5

Es ist nach wie vor ein völlig ausgeglichenes Match zwischen Johnson und Marterer. Der Deutsche hat soeben einen Satzball abwehren können und anschließend zum 5:5 im dritten Durchgang ausgeglichen.

00:12 Uhr - Struff - Griekspoor - 6:2, 6:7, 6:4, 2:2

Auch wenn er mit 2:1-Sätzen führt, es ist etwas das Match der vergebenen Breakchancen von Struff. Wobei man hinzufügen muss, dass Griekspoor in diesen Phasen auch oft besonders stark spielt. Erneut wehrt er einen Breakball mit einem Ass ab und gleicht zum 2:2 im vierten Satz aus.

00:00 Uhr - Otte - Sonego - 6:7, 7:5, 7:6, 7:6

Bei Sonego läuft im Tiebreak nichts zusammen. Fünf Matchbälle für Otte. Und mit einem starken Longline macht der Deutsche alles klar. Mit 7:1 im Tiebreak des vierten Satzes löst Oscar Otte sehr überraschend das Ticket für Runde zwei!

23:57 Uhr - Carreño Busta - Cressy - 7:5, 6:4, 1:6, 4:6, 6:7

Große Überraschung auf Platz vier. Pablo Carreño Busta aus Spanien muss sich in einem Fünfsatzkrimi dem US-Ameirkaner Maxime Cressy geschlagen geben.

23:54 Uhr - Otte - Sonego - 6:7, 7:5, 7:6, 6:6

Sonego holt sich den Spielgewinn zum 6:6. Durchgang vier geht in den Tiebreak.

"Komplett mit dem Rahmen": Zverev mit ganz viel Dusel

23:50 Uhr - Struff - Griekspoor - 6:2, 6:7, 6:4

Satzball für Struff nach einem Doppelfehler von Griekspoor. Und dann erwischt der Niederländer den Ball nur mit dem Rahmen, und die Kugel fliegt weit ins Aus. Mit 6:4 geht Durchgang drei an Struff.

23:46 Uhr - Otte - Sonego - 6:7, 7:5, 7:6, 5:5

Großartige Aufholjagd von Otte im vierten Satz. Mit 0:4 lag der Deutsche bereits zurück. Und inzwischen serviert er beim Stand von 5:5.

23:43 Uhr - Johnson - Marterer - 5:7, 7:6

Auch Johnson wehrt einen Satzball souverän ab. Dann aber glänzt Marterer mit einem tollen Passierball und hat diesmal Satzball bei eigenem Aufschlag. Aber er kann sie nicht nutzen. Marterer patzt mit der Vorhand aus dem Halbfeld. 8:8. Und kurz darauf hat Johnson die Chance bei eigenem Aufschlag. Marterer verschlägt den Return und verliert den Durchgang mit 8:10 im Tiebreak.

23:39 Uhr - Johnson - Marterer - 5:7, 6:6

Beim Stand von 5:5 im Tiebreak punktet Johnson mit dem Smash. Satzball für den US-Amerikaner. Aber Marterer macht Druck und verwandelt mit dem Winner gegen die Laufrichtung seines Gegners zum 6:6.

23:34 Uhr - Struff - Griekspoor - 6:2, 6:7, 3:3

Struff hat zwei Breakchancen, aber Griekspoor wehrt beide mit großartigen Aufschlägen ab. Und kurz darauf holt sich der Niederländer den Spielball und gleicht mit einem Ass zum 3:3 aus. Das war in der für ihn kritischen Phase ganz starkes Tennis des Niederländers.

23:27 Uhr - Johnson - Marterer - 5:7, 5:5

Der zweite Satz zwischen Marterer und Johnson geht in die entscheidende Phase. Der US-Amerikaner gewinnt soeben sein Aufschlagspiel zum 5:5.

23:15 Uhr - Otte - Sonego - 6:7, 7:5, 7:6, 0:3

Der Start in Satz vier geht für Otte komplett daneben. Der Deutsche hat ein Doppelbreak kassiert und liegt mit 0:3 im Rückstand.

23:11 Uhr - Sinner - Purcell - 6:4, 6:2, 4:6, 6:2

Jannik Sinner schafft den Sprung in Runde zwei. Mit Ausnahme einer kleinen Schwächephase im dritten Durchgang hat der Youngster mit Max Purcell aus Australien wenig Mühe.

23:02 Uhr - Struff - Griekspoor - 6:2, 6:7

Drei Satzbälle für Griekspoor nach einem Ass. Und mit einem starken Return vor die Füße von Struff übernimmt der Niederländer die Kontrolle im Ballwechsel und verwandelt zum 7:3 im Tiebreak. Und das ist insgesamt auch verdient. Struff war zu fehlerhaft in Satz zwei.

"Technisch höchste Kategorie": Sonego packt Zauberball aus

23:02 Uhr - Struff - Griekspoor - 6:2, 6:6

Griekspoor hat sich im zweiten Satz im Vergleich zum ersten Durchgang deutlich gesteigert. Struff hat dagegen Probleme mit dem ersten Aufschlag. Die Konsequenz: Satz zwei befindet sich im Tiebreak. Der Niederländer führt 4:2 beim Seitenwechsel.

22:58 Uhr - Otte - Sonego - 6:7, 7:5, 7:6

Zwei Satzbälle für Otte. Und dann verzieht Sonego die Vorhand von der T-Linie. Mit 7:4 im Tiebreak holt sich Otte den dritten Durchgang.

22:55 Uhr - Berrettini - Chardy - 7:6, 7:6, 6:3

Es war in den ersten beiden Durchgängen ein hartes Stück Arbeit für Matteo Berrettini gegen Jeremy Chardy. Aber der Wimbledon-Finalist hat sich durchgekämpft und ohne Satzverlust den Sprung in Runde zwei geschafft.

22:50 Uhr - Otte - Sonego - 6:7, 7:5, 6:6

Der dritte Satz zwischen Otte und Sonego geht in den Tiebreak. Nach starkem Rückhand-Cross des Deutschen macht der Italiener den Vorhandfehler, und es steht 6:6.

22:46 Uhr - Johnson - Marterer - 5:7

Satzball Marterer nach einem Vorhandfehler von Johnson. Und dann rutscht der Return des Deutschen auf der Linie weg. Der US-Amerikaner kann nicht mehr reagieren. Mit 7:5 geht Satz eins an Marterer.

22:41 Uhr - Otte - Sonego - 6:7, 7:5, 5:6

Der Satz befindet sich in der entscheidenden Phase. Otte gibt hier alles, überzeugt mit tollen Winnern. Sonego gewinnt aber in diesem Augenblick sein Aufschlagspiel zum 6:5.

22:32 Uhr - Shapovalov - Delbonis - 6:2, 6:2, 6:3

Lockerer Auftakt für Denis Shapovalov in die US Open. Nur 1:48 Stunden hat die Nummer Sieben der Setzliste bei seinem Dreisatzsieg gegen Federico Delbonis aus Argentinien benötigt.

22:24 Uhr - Otte - Sonego - 6:7, 7:5, 3:4

Otte läuft im dritten Satz einem frühen Break hinterher. Aber die Szene jetzt erinnert an Staz zwei. Erneut steht es 30:30 bei Aufschlag Sonego, und erneut serviert der Italiener den Doppelfehler. Breakball für Otte. Und dann fliegt die Vorhand von Sonego ins Aus. Alles wieder offen in Satz drei.

22:12 Uhr - Johnson - Marterer - 1:2

Neben Struff und Otte ist inzwischen auch ein dritter Deutscher im Einsatz. Maximilian Marterer trifft auf den US-Amerikaner Steve Johnson. Das Match hat vor wenigen Minuten begonnen. Bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player könnt Ihr live dabei sein.

Liniensystem fällt aus: Technik spielt Barty und Zvonareva einen Streich

22:09 Uhr - Struff - Griekspoor - 6:2

Zwei Satzbälle für Struff. Und dann folgt der Rückhandfehler von Griekspoor. 6:2 für den Deutschen gegen einen Niederländer, der noch gar nicht in den Rhythmus gefunden hat.

22:00 Uhr - Struff - Griekspoor - 4:1

Struff sichert sich das nächste Break. bei Breakball für den sehr konzentriert auftretenden Deutschen macht Griekspoor den Vierhandfehler. 4:1 für Struff im ersten Satz.

21:56 Uhr - Struff - Griekspoor - 3:1

Es läuft das Match zwischen Jan-Lennard Struff und dem Niederländer Tallon Griekspoor. Aus deutscher Sicht hat die Partie gut begonnen. Struff hat seinem Gegner das Service abgenommen.

21:51 Uhr - Otte - Sonego - 6:7, 7:5

Satzball für Otte. Und mit einem Ass holt sich der Deutsche den Satzausgleich. Mit 3:5 lag er in diesem Durchgang bereits zurück und sichert sich ihn noch mit 7:5.

21:48 Uhr - Barty - Zvonareva - 6:1, 7:6

Matchball Nummer zwei für Barty nach einem sehr gefühlvollen Stopp. Und dann folgt ein hart umkämpftes grundlinienduell, bei dem die Australierin langsam aber sicher die Oberhand behält. Sie zwingt Zvonareva schließlich zum Fehler und holt sich den Satz und damit das Match mit 9:7 im Tiebreak.

21:42 Uhr - Otte - Sonego - 6:7, 5:5

Sonego hat zwei Satzbälle bei Aufschlag Otte. Den ersten vergibt der Italiener mit einem Rahmentreffer, den zweiten wehrt Otte mit einem starken Aufschlag ab. Der Italiener hilft dem Deutschen aktuell auch mit einigen Fehlern. Es steht 5:5.

21:36 Uhr - Otte - Sonego - 6:7, 4:5

Sonego führt mit 5:3 und serviert zum Satzgewinn. Aber beim Stand von 30:30 schlägt der Italiener zwei Doppelfehler in Serie und bringt Otte damit in den Satz zurück.

"Es ist etwas mental geplatzt": Daher kommt Zverevs neue Stärke

21:29 Uhr - Barty - Zvonareva - 6:1, 5:5

Barty serviert zum Matchgewinn. Aber die Weltranglisten-Erste wirkt jetzt etwas unkonzentriert, macht viele leichte Fehler. Sie muss das Service abgeben, und aus einem 5:3 ist inzwischen ein 5:5 geworden.

21:20 Uhr - Barty - Zvonareva - 6:1, 5:3

Barty hat sich ihr Aufschlagspiel inzwischen zurückgeholt. Anschließend erhöht die Australierin auf 5:3, verteilt die Schläge beim Spielball schön und zwingt ihre Gegnerin schließlich zum Fehler.

21:11 Uhr - Barty - Zvonareva - 6:1, 3:3

Die Pause war nur kurz, und das Match kann schon wieder fortgesetzt werden. Barty hat sich durch die kleine Unterbrechung nicht aus dem Rhythmus bringen lassen und holt sich zu null ihr Service zum 3:3 im zweiten Satz.

21:08 Uhr - Barty - Zvonareva - 6:1, 2:3

Das Match muss unterbrochen werden, und das aus einem durchaus kuriosen Grund. Das Computersystem, das für die elektronischen Linienrichter eingesetzt wird, ist ausgefallen. Und ohne Linienrichter kann hie rnicht gespielt werden. Es gilt also, abzuwarten.

21:03 Uhr - Barty - Zvonareva - 6:1, 2:3

Barty hat auch im zweiten Satz schon mit einem Break geführt. Aber Zvonareva hat den Rückstand wettmachen können. Die Russin führt mit 3:2 bei Aufschlag für die Australierin.

20:56 Uhr - Otte - Sonego - 6:7

Schade aus Sicht von Otte. Der fünfte Satzball bringt die Entscheidung zugunsten von Sonego. Der Angriffsschlag Ottes mit der Vorhand fliegt von der Netzkante ins Aus. 10:8 für Sonego im Tiebreak des ersten Durchgangs.

20:51 Uhr - Otte - Sonego - 6:6

Otte und Sonego befinden sich im Tiebreak des ersten Durchgangs. Und hier hat der Deutsche soeben drei Satzbälle abwehren können. Und nach einem Returnfehler seines Gegners hat er nun seinerseits Satzball, steht aber schlecht zum Return und macht den Fehler.

20:49 Uhr - Hanfmann - Bublik - 0:6, 6:4, 2:6, 1:6

Matchball für Bublik nach einem Winner mit dem Smash. Und dann macht der Kasache mit einem Ass alles klar. Letztlich dann doch deutlich wirft Bublik den ersten Deutschen aus dem Turnier.

20:43 Uhr - Barty - Zvonareva - 6:1

Mit einem Weltklasse-Winner über die Vorhand erspielt sich Barty den Satzball. Und dann fliegt der Return von Zvonareva ins Aus. 6:1 für Barty im ersten Durchgang.

20:38 Uhr - Hanfmann - Bublik - 0:6, 6:4, 2:6, 1:4

Wenn Hanfmann hier die zweite Runde erreichen will, braucht der Deutsche jetzt dringend die Wende. Auch im vierten Satz hat er bereits ein Break kassiert und liegt mit 1:4 im Rückstand.

Ganz souverän zum Sieg: Zverev lässt gegen Querrey nichts anbrennen

20:28 Uhr - Barty - Zvonareva - 3:0

Gelungener Auftakt für Barty. Die Weltranglisten-Erste hat Zvonareva deren erstes Aufschlagspiel abgenommen und führt mit 3:0 im ersten Durchgang.

20:25 Uhr - Khachanov - Harris - 4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6

Überraschung auf Platz sechs. Für den Olympia-Silbermedaillengewinner Karen Khachanov ist das Turnier bereits beendet. Der Russe muss sich in fünf Sätzen Lloyd Harris aus Südafrika geschlagen geben.

20:22 Uhr - Hanfmann - Bublik - 0:6, 6:4

Hanfmann hatte im dritten Satz bereits mit einem Break geführt, aber dann ist ihm der Satz völlig entglitten. Der Deutsche konnte acht Breakchancen zum möglichen 3:0 nicht nutzen und wurde anschließend von Bublik völlig aus dem Konzept gebracht.

20:08 Uhr - Barty - Zvonareva

In Kürze wird es für die Topfavoritin ernst. Ashleigh Barty trifft auf dem Arthur Ashe auf die Russin Vera Zvonareva. Das ist für eine erste Runde eine durchaus knifflige Gegnerin.

20:02 Uhr - Otte - Sonego

Aufschlag Oscar Otte. Der Deutsche bekommt es mit der Nummer 20 der Setzliste, Lorenzo Sonego aus Italien, zu tun. Das Match hat vor wenigen Minuten begonnen. Bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player könnt Ihr live dabei sein.

19:54 Uhr - Zverev - Querrey - 6:4, 7:5, 6:2

Mit einem Aufschlag-Winner holt sich Zverev die nächsten drei Matchbälle, diesmal bei eigenem Service. Und dann folgt der nächste starke Aufschlag des Olympiasiegers, und mit einem Ass macht er schließlich alles klar. Letztlich sicher in drei Sätzen erreicht Zverev Runde zwei.

19:49 Uhr - Zverev - Querrey - 6:4, 7:5, 5:2

Vorhandfehler von Querrey. Und der ist gleichbedeutend mit zwei Matchbällen für Zverev. Doch beide kann er nicht nutzen, lässt auf einen Rückhandpatzer einen mit der Vorhand folgen. Doch dann holt er sich mit dem Return Matchball Nummer drei. Diesmal kontert Querrey mit einem Weltklasse-Aufschlag. Der US-Amerikaner holt doch noch sein Service zum 2:5.

19:45 Uhr - Hanfmann - Bublik - 0:6, 6:4

Satzausgleich für Hanfmann. Nach dem völlig misslungenen Auftakt in die Partie entscheidet der Deutsche Durchgang zwei mit 6:4 für sich.

Kyrgios legt sich mit Stuhlschiedsrichter an: "Das macht keinen Sinn!"

19:42 Uhr - Zverev - Querrey - 6:4, 7:5, 4:1

Das ist ein großer Schritt Richtung Runde zwei für Zverev. Erneut hat er Querrey den Aufschlag abgenommen und führt mit 4:1 im dritten Satz. Im Moment deutet vieles darauf hin, dass das ein relativ schonendes Auftaktmatch für den Deutschen wird.

19:34 Uhr - Zverev - Querrey - 6:4, 7:5, 2:1

Glänzender Rückhand-Crossball von Zverev, der ihm zwei weitere Breakbälle beschert. Und beim zweiten riskiert Querrey am Netz zuviel und macht den Fehler. 2:1 für Zverev in Satz drei.

19:24 Uhr - Zverev - Querrey - 6:4, 7:5

Drei Satzbälle für Zverev. Und genau wie im ersten Durchgang macht er beim zweiten Satzball mit einem Ass alles klar. 6:4 und 7:5 für den Hamburger.

19:22 Uhr - Zverev - Querrey - 6:4, 6:5

Zwei Breakchancen für Zverev. Und dann serviert Querrey den Doppelfehler. Das war ein kleines Geschenk an den Deutschen. Zverev führt 6:5 im zweiten Durchgang und serviert damit gleich zur 2:0-Satzführung.

19:16 Uhr - Zverev - Querrey - 6:4, 4:5

Zverev führt 30:0 bei Aufschlag Querrey, nutzt dann aber seine Chance beim zweiten Aufschlag des US-Amerikaners nicht. Der US-Amerikaner bringt sein Service doch noch durch, und der Deutsche hadert über die vergebenen Möglichkeiten. Es waren nicht die ersten in diesem Satz.

19:12 Uhr - Hanfmann - Bublik - 0:6

Nach einem Vorhandfehler hat Hanfmann zwei Satzbälle gegen sich. Den ersten kann der Deutsche mit einem guten Stopp abwehren. Aber beim zweiten verwandelt Bublik mit der Vorhand aus dem Halbfeld. 6:0 für den überlegenen Kasachen in Durchgang eins.

19:07 Uhr - Hanfmann - Bublik - 0:4

Hanfmann hat einen kompletten Fehlstart erwischt. Der Deutsche liegt im Match gegen Bublik in Satz eins bereits mit zwei Breaks im Rückstand.

19:01 Uhr - Zverev - Querrey - 6:4, 2:3

Querrey verzieht die Vorhand und hat zwei weitere Breakbälle gegen sich. Den ersten wehrt der US-Amerikaner mit einem guten Aufschlag ab, den zweiten am Netz. Es folgen zwei weitere Aufschlagwinner, und Querrey führt 3:2 im zweiten Satz.

18:58 Uhr - Zverev - Querrey - 6:4, 2:2

Beide haben ohne besonders große Schwierigkeiten ihre jeweils ersten beiden Aufschlagspiele im zweiten Satz gewonnen. Es steht 2:2.

Top-5-Punkte: "Gummimensch" Dimitrov zeigt unfassbare Bewegung

18:52 Uhr - Hanfmann - Bublik

Ein weiterer Deutscher beginnt in diesen Minuten. Yannick Hanfmann trifft auf Platz zwölf auf den Kasachen Alexander Bublik. Der Deutsche ist Außenseiter. Aber vielleicht gelingt ihm ja ein ähnlicher Coup wie gestern Peter Gojowczyk gegen Ugo Humbert. Bei Joyn PLUS+ verpasst Ihr keine Sekunde des Matches.

18:46 Uhr - Zverev - Querrey - 6:4

Der Return Querreys landet im Netz. Und das ist gleichbedeutend mit drei Satzbällen für Zverev. Und den zweiten verwandelt der Olympiasieger mit einem Ass durch die Mitte. 6:4 für Zverev in Durchgang eins.

18:43 Uhr - Zverev - Querrey - 5:4

Ein Vorhandfehler Querreys beschert Zverev drei Breakbälle. Und gleich beim ersten steht der US-Amerikaner nach Zverevs Return schlecht zum Ball und patzt. Break für den Deutschen zum 5:4.

18:33 Uhr - Pliskova - McNally - 6:3, 6:4

Nach einem Vorhandfehler McNallys hat Pliskova ihren ersten Matchball. Aber die US-Amerikanerin wehrt diesen mit einer starken Rückhand ab. Doch kurz darauf folgt Matchball Nummer zwei, und Pliskova macht den Sack mit einem Ass zu. Mit 6:3 und 6:4 zieht die Tschechin in Runde zwei ein.

18:28 Uhr - Zverev - Querrey - 2:3

Nach einem guten Slice von Zverev landet der Longline Querreys knapp im Aus. Zum ersten Mal heute muss der US-Amerikaner aber über Einstand gehen. Aber mit einem cleveren Aufschlag holt er sich den Spielball und verwandelt diesen mit einer starken Vorhand.

18:20 Uhr - Zverev - Querrey - 1:2

Zverev hat zwar ein schnelles 0:30 im ersten Aufschlagspiel von Querrey, aber im Anschluss packt der US-Amerikaner seine Stärke im Service aus. Der Deutsche nutzt in den Ballwechseln auch noch nicht alle Chancen, die sich ergeben. Breakchancen hat es noch keine gegeben. Querrey führt 2:1 bei Aufschlag Zverev.

18:16 Uhr - Pliskova - McNally - 6:3, 3:3

Pliskova hat beide Breaks wieder aus der Hand gegeben. Im zweiten Satz ist aus einem 3:0 für die Tschechin ein 3:3 geworden.

18:10 Uhr - Zverev - Querrey

Zverev kommt mit einer Erfolgsserie nach New York, gewann nach den Olympischen Spielen in Tokio zuletzt auch noch das Finale in Cicinnati. Gegen den aufschlagstarken Querrey wird er vor allem Geduld brauchen. Viele Breakchancen wird er nicht mehr bekommen. Daher ist es auch wichtig, dass das eigene Service beim Deutschen heute passt, um Querrey da gar nichts anzubieten.

17:59 Uhr - Pliskova - McNally - 6:3, 3:0

Es sieht alles nach einer schnellen Angelegenheit auf dem Louis Armstrong aus. Auch im zweiten Satz führt Pliskova bereits mit einem Doppelbreak. Bei Breakball für die Tschechin trifft McNally den ball nur mit dem Rahmen. Dieser fliegt weit ins Aus, und es steht 3:0.

17:48 Uhr - Pliskova - McNally - 6:3

Pliskova hat die zweite Chance, den Sack im ersten Satz bei eigenem Aufschlag zuzumachen. Mit einem Ass holt sich die Favoritin den ersten Satzball. Und dann folgt der nächste Aufschlagwinner der Tschechin direkt hinterher. Mit 6:3 geht Satz eins an Pliskova.

Erst Tweener, dann Lässig-Stop: Kyrgios zaubert in New York

17:40 Uhr - Pliskova - McNally - 5:2

Pliskova hat ihrer Gegnerin erneut das Service abnehmen können und serviert bereits zum Satzgewinn. Aber zum ersten Mal wackelt die Tschechin etwas, hat nach einem Vorhandfehler zwei Breakchancen gegen sich. Und bei der zweiten verzieht sie die Vorhand aus dem Halbfeld. McNally verkürzt auf 2:5.

17:34 Uhr - Pliskova - McNally - 4:1

Das ist vor allem bei den eigenen Aufschlagspielen bisher eine sehr souveräne Vorstellung von Pliskova. McNally findet fast gar nicht ins Returnspiel, weil ihre Gegnerin der US-Amerikanerin kaum eine Chance lässt.

17:27 Uhr - Zverev - Querrey

Zverev geht als deutlicher Favorit in die Partie, hat auch beide Duelle gegen Querrey bisher in zwei Sätzen gewonnen. Aber dennoch ist der US-Amerikaner hier nicht zu unterschätzen. Besonders der Aufschlag kann bei Querrey eine echte Waffe sein.

17:17 Uhr - Pliskova - McNally - 2:0

Pliskova mit der frühen Breakchance, und die lässt sich die Tschechin nicht entgehen. Mit der Vorhandcross verwandelt die Favoritin zum 2:0 im ersten Satz.

17:08 Uhr - Pliskova - McNally

Pliskova geht als klare Favoritin in die Partie gegen McNally. Auch wenn die Tschechin noch kein Grand-Slam-Turnier für sich entscheiden konnte, gehört sie zum erlesenen Kreis der Spielerinnen, die bei allen vier Majors mindestens im Halbfinale stand.

Alles im Griff: So startete Titelverteidigerin Osaka in die US Open

INFO - Erfolgreicher Auftakt aus deutscher Sicht

Der Montag hätte aus deutscher Sicht kaum besser verlaufen können. Alle fünf deutschen Starter haben die erste Runde überstanden, wenn auch teilweise mit viel Mühe. Auch Angelique Kerber musste hart arbeiten . Heute sind weitere fünf DTB-Spieler im Einsatz. Neben Zverev schlagen im Laufe des Tages noch Jan-Lennard Struff, Matthias Marterer, Yannick Hanfmann und Oscar Otte auf.

INFO - Zverev eröffnet am Centre Court

Alexander Zverev macht heute den Auftakt auf dem Arthur Ashe. Das Match des Vorjahresfinalisten beginnt um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Auf allen anderen Plätzen geht es bereits um 17:00 Uhr los, dann u.a. mit Wimbledonfinalistin Karolina Pliskova in ihrem Match gegen Cathy McNally aus den USA.

Herzlich willkommen im Liveticker

Sebastian Würz begleitet für Euch die US-Open-Day-Session ab 17:00 Uhr MEZ hier im Liveticker. Darüber hinaus könnt Ihr alle Partien des Turniers im Livescoring verfolgen. Viel Spaß dabei.

