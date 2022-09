Tennis

Alcaraz vs. Ruud - Showdown um die Spitze im Herren-Tennis: "Das Auto hat zu viel PS"

Carlos Alcaraz und Casper Ruud spielen bei den US Open 2022 im Herren-Finale um den Titel und um die Nummer eins in der Weltrangliste. Barbara Rittner und Mischa Zverev blicken in Matchball mit Matthias Stach voraus auf das Endspiel am Sonntagabend (ab 21:30 Uhr live bei Eurosport und discovery+).

00:06:06, vor 7 Minuten