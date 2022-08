"Ich glaube nicht, dass irgendjemand gerne gegen Nick Kyrgios spielen möchte", sagte Corretja bei Eurosport und führte aus: "Besonders, weil Nick die Atmosphäre bei den US Open in die Karten spielt. Es ist New York, da geht es auch um die große Show - und Nick ist die größte Garantie für Show auf der Tour."

Corretja weiter: "Das Publikum wird ihn lieben, er wird das Publikum lieben. Es ist schwierig, gegen jemanden zu spielen, der sich ablenken lässt. Nick ist in seiner eigenen Welt. Denn normalerweise wirst du unkonzentriert und müde, wenn du dich ablenken lässt. Bei Nick ist genau das Gegenteil der Fall."

Kyrgios ist aufgrund seiner Weltranglistenposition 26 bei den US Open gesetzt. Das bisherige Jahr lief für den extravaganten Australier erfreulich. Gemeinsam mit seinem Doppelpartner und Landsmann Thanasi Kokkinakis gewann er die Australian Open im Doppel, in Wimbledon kämpfte er sich bis ins Finale. Dieses ging gegen Novak Djokovic verloren (6:4, 3:6, 4:6, 6:7).

Er selbst sieht sich in New York offenbar nicht in der Rolle des Titelfavoriten. Auf einen Eurosport-Post bei Instagram, der zum Tippen des Turniersiegers animierte, antwortete Kyrgios kurz und knapp mit "Alcaraz"

