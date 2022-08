Andrea Petkovic ließ sich nach ihrem Ausscheiden bei den US Open ins Eurosport-Studio zu Moderator Matthias Stach und Expertin Barbara Rittner schalten.

Die einstige Top-Ten-Spielerin kämpfte während des Gesprächs immer wieder mit den Tränen.

"Es war besonders in den letzten Tagen nicht leicht. Ich habe in Cincinnati gut gespielt, aber quasi vor jedem Match in der Kabine geheult. Da kommt noch ein bisschen Trauerarbeit auf mich zu", bekannte die Darmstädterin, die 2014 bis ins Halbfinale der French Open stürmte.

Die US Open waren das letzte Grand-Slam-Turnier ihrer Laufbahn. Sie sei vor allem deshalb traurig, weil sie "immer noch sehr gerne spiele und trainiere. Ich mag die Matches und hatte heute eine super Zeit, weil das meine Leidenschaft ist - das, was ich am liebsten mache", berichtete Petkovic.

Rittner lobt Petkovic: "Du kannst stolz auf dich sein ..."

Der Körper erlaube es ihr aber nicht mehr, "in der Form zu spielen, wie ich es gerne würde. Das wäre eine volle Saison mit vollen Trainingseinheiten, wo ich von Anfang bis Ende alles reingebe. Das konnte ich nicht mehr."

Rittner, die Petkovic über viele Jahre als Bundestrainerin und Head of Women's Tennis beim Deutsche Tennis Bund (DTB begleitete), war sichtlich bewegt. "Du kannst stolz auf dich sein und ich bin es auch", sagte die 49-Jährige.

Wie es für Petkovic nun weitergeht? Mit einer schönen Ablenkung.

"Meine Schwester ist schwanger und das Baby kann jeden Moment kommen. Da habe ich eine gute Ablenkung. Ich habe auch ein paar Projekte, die ich schon betrieben habe, während ich noch gespielt habe, auf die ich mich mehr konzentrieren kann", so Petkovic.

