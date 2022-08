Tennis

Andy Murray bekommt Punkt vom Gegner gutgeschrieben - großes Fairplay von Francisco Cerúndolo

Francisco Cerúndolo und Andy Murray schenken sich in der 1. Runde der US Open wenig - zum Beispiel bei diesem Ballwechsel hier, der allerdings für Diskussionen sorgt. Murray ist nämlich der Meinung, dass Cerúndolo den Ball in einer Szene erst nach dem zweiten Aufhüpfen gespielt habe. Und obwohl der Punkt eigentlich an den Argentinier gehen sollte, gibt dieser ihn freiwillig an Murray ab. Fairplay!

00:01:48, vor 6 Minuten