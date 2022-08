Bereits ab 18:00 Uhr wird es für einen Mitfavoriten auf dem Arthur Ashe ernst: Carlos Alcaraz aus Spanien trifft auf den Argentinier Sebastián Báez, der bei den French Open beinahe Alexander Zverev bezwungen hätte. Anschließend hat mit Venus Williams ein weiterer großer Name seinen ersten Einsatz in Flushing Meadows 2022.

In der Night Session geht es für Rafael Nadal und Naomi Osaka zur Sache. Hinter beiden steht aufgrund der Verletzungsprobleme allerdings ein Fragezeichen.

Ad

Gleich sieben Deutsche hoffen auf den Sprung in die zweite Runde. Unter anderem sind Jule Niemeier, Andrea Petkovic und Oscar Otte mit von der Partie.

US Open "Eher eine Notwendigkeit": Petković erklärt ihren Rücktritt VOR 6 STUNDEN

Die US Open finden vom 29. August bis 11. September in New York statt. Eurosport ist täglich im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 live dabei. Eurosport zeigt die US Open außerdem im Livestream bei discovery+ und im Eurosport Player.

Wett-Tipps:

Sebastián Báez (ARG) - Carlos Alcaraz (ESP/3)

Báez hatte Alexander Zverev in Roland-Garros schon am Rande einer Niederlage, als er einen Matchball in Runde zwei ungenutzt ließ. Bei allen drei bisherigen Grand-Slam-Turnieren des Jahres schaffte es der 21-Jährige in die zweite Runde - das wird bei den US Open allerdings sehr schwer. Miami- und Madrid-Sieger Alcaraz besiegte Báez schon 2021 bei den NextGen-Finals in Mailand und ist auch in New York klar favorisiert. Wett-Tipp: Carlos Alcaraz.

Naomi Osaka (JPN) - Danielle Collins (USA/19)

Die Siegerin von 2018 und 2020 ist in der Weltrangliste aktuell nur auf Rang 44 platziert und verlor sechs ihrer letzten acht Matches auf der Tour. Collins, aktuell noch die Nummer 19 der Welt, spielte jedoch 2022 ebenso durchwachsen (Osaka: 13-8 / Collins: 12-8), verlor zuletzt dreimal in Folge und noch dazu alle drei bisherigen Duelle mit der Japanerin. Wett-Tipp: Naomi Osaka.

Daniel Altmaier (GER) - Jannik Sinner (ITA/11)

Erstes Duell zwischen dem Deutschen und dem Südtiroler, allerdings unter ganz anderen Vorzeichen: Während Sinner 2022 immer die Top Ten der Weltrangliste umspielt, rutschte Altmaier mit acht Niederlagen aus seinen letzten neun Matches auf der Tour zuletzt auf Rang 93 ab. Wett-Tipp: Jannik Sinner.

US Open - Ansetzungen am Dienstag:

Die erste Partie pro Court startet üblicherweise um 17:00 Uhr MESZ, alle weiteren Partien jeweils im direkten Anschluss (außer anders angegeben). Auf dem Center Court im Arthur Ashe Stadium wird ab 18:00 Uhr MESZ gespielt.

Arthur Ashe Stadium

Ab 18:00 Uhr:

Sebastian Báez (ARG) - Carlos Alcaraz (ESP/3)

Alison van Uytvanck (BEL) - Venus Williams (USA/WC)

Nicht vor 1:00 Uhr:

Rinki Hijikata (AUS/WC) - Rafael Nadal (ESP/2)

Naomi Osaka (JPN) - Danielle Collins (USA/19)

Louis Armstrong Stadium

Ab 17:00 Uhr:

Iga Świątek (POL/1) - Jasmine Paolini (ITA)

Gret Minnen (BEL) - Sloane Stephens (USA)

Daniel Altmaier (GER) - Jannik Sinner (ITA/11)

Nicht vor 1:00 Uhr:

Emma Raducanu (GBR/11) - Alizé Cornet (FRA)

Diego Schwartzman (ARG/14) - Jack Sock (USA)

Grandstand

Ab 17:00 Uhr:

Viktorija Golubic (SUI/Q) - Jessica Pegula (USA/8)

John Isner (USA) - Federico Delbonis (ARG/Q)

Marin Čilić (CRO/15) - Maximilian Marterer (GER/Q)

Nicht vor 23:00 Uhr:

Amanda Anisimova (USA/24) - Yulia Putintseva (KAZ)

Court 4

Ab 17:00 Uhr:

Qinwen Zheng (CHN) - Jelena Ostapenko (LAT/16)

Peter Gojowczyk (GER) - Holger Rune (DEN/28)

- Holger Rune (DEN/28) Norbert Gombos (SVK/Q) - Alber Ramos-Viñolas (ESP)

Maya Sherif (EGY) - Marta Kostyuk (UKR)

Gojowczyk exklusiv: So schwer wird Runde eins für die Deutschen

Court 5

Ab 17:00 Uhr:

Garbiñe Muguruza (ESP/9) - Clara Tauson (DEN)

Laslo Djere (SRB) - Andrey Rublev (---/5)

Hubert Hurkacz (POL/8) - Oscar Otte (GER)

Ashlyn Krueger (USA/Q) - Victoria Azarenka (---/26)

Court 6

Ab 17:00 Uhr:

Karolina Plíšková (CZE/22) - Magda Linette (POL)

Tallon Griekspoor (NED) - Federico Coria (ARG)

Jenson Brooksby (USA) - Dusan Lajović (SRB)

Nicht vor 22:30 Uhr:

Kaja Juvan (SLO) - Cristina Bucșa (ESP/Q)

Court 7

Ab 17:00 Uhr:

João Sousa (POR) - Mackenzie McDonald (USA)

Andrea Petkovic (GER) - Belinda Bencic (SUI/13)

- Belinda Bencic (SUI/13) Sam Querrey (USA/WC) - Ilya Ivashka (---)

Peyton Stearns (USA/WC) - Ekaterina Alexandrova (---/28)

Court 8

Ab 17:00 Uhr:

Marie Bouzková (CZE) - Linda Nosková (CZE/Q)

Miomir Kecmanović (SRB/32) - Learner Tien (USA/WC)

Adrian Mannarino (FRA) - Grijs Brouwer (NED/Q)

Court 9

Ab 17:00 Uhr:

Linda Fruhvirtová (CZE/Q) - Xinyu Wang (CHN)

James Duckworth (AUS) - Christopher O'Connell (AUS)

Yue Yuan (CHN/Q) - Jaimee Fourlis (AUS/WC)

Alexei Popyrin (AUS) - Chun-Hsin Tseng (TPE)

Court 10

Ab 17:00 Uhr:

Catherine Harrison (USA/Q) - Aryna Sabalenka (---/6)

Jiri Veselý (CZE) - Daniel Evans (GBR/20)

Lauren Davis (USA) - Lucia Bronzetti (ITA)

Denis Shapovalov (CAN/19) - Marc-Andrea Hüsler (SUI)

Court 11

Ab 17:00 Uhr:

Cameron Norrie (GBR/7) - Benoit Paire (FRA)

Bernarda Pera (USA) - Anhelina Kalinina (UKR)

Borna Ćorić (CRO/25/PR) - Enzo Couacaud (FRA/Q)

Taylor Townsend (USA/PR) - Katerina Siniaková (CZE)

Court 12

Ab 17:00 Uhr:

Brandon Nakashima USA) - Pavel Kotov (---/Q)

Elena Rybakina (KAZ/25) - Clara Burel (FRA/Q)

David Goffin (BEL) - Lorenzo Musetti (ITA/26)

Sofia Kenin (USA/WC) - Jule Niemeier (GER)

Court 13

Ab 17:00 Uhr:

Laura Siegemund (GER/PR) - Sorana Cirstea (ROU)

- Sorana Cirstea (ROU) Claire Liu (USA) - Anastasia Potapova (---)

Pedro Martínez (ESP) - Christopher Eubanks (USA/Q)

Fabio Fognini (ITA) - Aslan Karatsev (---)

Court 14

Ab 17:00 Uhr:

Kaia Kanepi (EST) - Tereza Martincová (CZE)

Fernando Verdasco (ESP/LL) - Soonwoo Kwon (KOR)

Elise Mertens (BEL/32) - Irina-Camelia Begu (ROU)

Jaume Munar (ESP) - Roberto Carballés Baena (ESP)

Court 15

Ab 17:00 Uhr:

Taro Daniel (JPN) - Richard Gasquet (FRA)

Elisabetta Cocciaretto (ITA/Q) - Aliasandra Sasnovich (---)

Varvara Gracheva (---) - Petra Martić (CRO)

Jason Kubler (AUS) - Mikael Ymer (SWE)

Court 17

Ab 17:00 Uhr:

Grigor Dimitrov (BUL/17) - Steve Johnson (USA)

Erika Andreeva (---/Q) - Petra Kvitová (CZE/21)

Paula Badosa (ESP/4) - Lesia Tsurenko (UKR)

Nicht vor 0:00 Uhr:

Marcos Giron (USA) - Frances Tiafoe (USA/22)

(Zahl = Setzung)

(Q = Qualifikant/in)

(LL = Lucky Loser)

(WC = Wild Card)

(PR = Protected Ranking)

"Endlich!" Siegemund exklusiv über ihr Debüt in neuer Branche

Tennis Weder Nadal noch Djokovic: Darum ist Federer Top-Verdiener 2022 VOR 7 STUNDEN