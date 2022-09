Bei den US Open in New York werden die nächsten Achtelfinalistinnen und Achtelfinalisten gesucht. Sein Drittrundenmatch bestreitet auch Superstar Rafael Nadal.

Der Spanier bekommt es mit dem französischen Routinier Richard Gasquet zu tun. In der Night Session schlägt zudem die Weltranglistenerste Iga Świątek auf.

Auch Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Victoria Azarenka sowie die letzte Deutsche im Turnier, Jule Niemeier, nehmen die nächste Runde ins Visier.

Die US Open finden vom 29. August bis 11. September in New York statt. Eurosport ist täglich im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 live dabei. Eurosport zeigt die US Open außerdem im Livestream bei discovery+ und im Eurosport Player.

Wett-Tipps:

Jenson Brooksby (USA) - Carlos Alcaraz (ESP/3)

Die Nummer vier der Welt ist im Youngster-Duell klar favorisiert; Brooksby hat dieses Jahr allerdings schon mit einem Sieg über Stefanos Tsitsipas in Indian Wells auf sich aufmerksam gemacht. Außerdem stand der 21-Jährige schon 2021 in New York als Wild-Card-Inhaber im Achtelfinale, als er Novak Djokovic sogar den ersten Satz 6:1 abnahm. Alcaraz (Hardcourt-Bilanz 16-4 dieses Jahr) sollte das Match dennoch schaukeln. Ein direktes Duell gab's indes noch nicht. Wett-Tipp: Carlos Alcaraz.

Diego Schwartzman (ARG/14) - Frances Tiafoe (USA/22)

Beide standen sich vergangenes Jahr insgesamt dreimal gegenüber; in Barcelona und Cincinnati setzte sich jeweils Schwartzman in drei Sätzen durch, in Wien siegte Tiafoe glatt in zwei. Schwartzman stand 2017, 2019 und 2021 in New York der zweiten Turnierwoche, Tiafoe schaffte es die letzten beiden Jahre ins Achtelfinale. Wett-Tipp: Diego Schwartzman.

Jule Niemeier (GER) - Zheng Qinwen (CHN)

Duell der "New Kids on the Block" - beide sorgten 2022 schon für Furore. Die 23 Jahre alte Niemeier zog in Wimbledon sensationell ins Viertelfinale ein, die erst 19 Jahre alte Zheng Qinwen kam in ihrer Debüt-Saison auf der Tour schon bei den French Open ins Achtelfinale und in Wimbledon in Runde drei. In New York bezwangen beide in der 1. Runde ehemalige Grand-Slam-Siegerinnen: Niemeier wies Sofia Kenin in die Schranken, Zheng gewann gegen Jelena Ostapenko. Zu Beginn des Jahres standen sich Niemeier und Zheng beim Vorbereitungsturnier in Melbourne gegenüber - Zheng siegte 6:4, 6:0. Geht's jetzt anders aus? Wett-Tipp: Jule Niemeier.

US Open - Ansetzungen am Samstag:

Die erste Partie pro Court startet üblicherweise um 17:00 Uhr MESZ, alle weiteren Partien jeweils im direkten Anschluss (außer anders angegeben). Auf dem Center Court im Arthur Ashe Stadium wird ab 18:00 Uhr MESZ gespielt.

Arthur Ashe Stadium

Ab 18:00 Uhr:

Yuan Yue (CHN/Q) - Jessica Pegula (USA/8)

Jenson Brooksby (USA) - Carlos Alcaraz (ESP/3)

Nicht vor 1:00 Uhr:

Richard Gasquet (FRA) - Rafael Nadal (ESP/2)

Alizé Cornet (FRA) - Danielle Collins (USA/19)

Louis Armstrong Stadium

Ab 17:00 Uhr:

Garbiñe Muguruza (ESP/9) - Petra Kvitova (CZE/21)

Petra Martic (CRO) - Victoria Azarenka (---/26)

Diego Schwartzman (ARG/14) - Frances Tiafoe (USA/22)

Nicht vor 1:00 Uhr:

Iga Świątek (POL/1) - Lauren Davis (USA)

Brandon Nakashima (USA) - Jannik Sinner (ITA/11)

Grandstand

Ab 17:00 Uhr:

Cameron Norrie (GBR/7) - Holger Rune (DEN/28)

Denis Shapovalov (CAN/19) - Andrey Rublev (---/9)

Karolina Plíšková (CZE/22) - Belinda Bencic (SUI/13)

Clara Burel (FRA/Q) - Aryna Sabalenka (---/6)

Court 5

Ab 17:00 Uhr:

Ilya Ivashka (---) - Lorenzo Musetti (ITA/25)

Court 17

Ab 17:00 Uhr:

3. Match: Marin Čilić (CRO/15) - Daniel Evans (GBR/20)

ca. 22:00 Uhr: Jule Niemeier (GER) - Zheng Qinwen (CHN)

(Zahl = Setzung)

(Q = Qualifikant/in)

(LL = Lucky Loser)

(WC = Wild Card)

(PR = Protected Ranking)

