Bei den US Open in New York werden die ersten Viertelfinalistinnen und Viertelfinalisten gesucht.

Im Mittelpunkt steht das Match zwischen Nick Kyrgios und dem Weltranglistenersten Daniil Medvedev. Der Australier und der Russe stehen sich in der Night Session auf dem Arthur Ashe gegenüber.

Ad

Auch Casper Ruud, Coco Gauff und Ons Jabeur nehmen in Flushing Meadows die nächste Runde ins Visier.

US Open Nicht alle Helden tragen Capes! Balljunge "rettet" Medvedev VOR 8 STUNDEN

Die US Open finden vom 29. August bis 11. September in New York statt. Eurosport ist täglich im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 live dabei. Eurosport zeigt die US Open außerdem im Livestream bei discovery+ und im Eurosport Player.

Wett-Tipps:

Zhang Shuai (CHN) - Coco Gauff (USA/12)

2016 im Viertelfinale der Australian Open, 2019 im Viertelfinale von Wimbledon - und 2022 im Viertelfinale der US Open? Zhang Shuai sorgt mit der schönen Regelmäßigkeit von drei Jahren für Furore. Die 33 Jahre alte Doppel-Spezialistin erlebt in New York gerade ihren dritten Frühling, trifft aber auf eine bockstarke 19-Jährige, die auch das bisher einzige Duell der beiden im Frühjahr in Miami gewann - wenn auch knapp (7:6, 7:5). Wett-Tipp: Coco Gauff.

Pablo Carreño Busta (ESP/12) - Karen Khachanov (---/27)

War 2021 das olympische Halbfinale von Tokio - Khachanov gewann 6:3, 6:3 und verlor danach im Finale gegen Alexander Zverev, Carreño Busta wiederum holte Bronze gegen Novak Djokovic. In direkten Duellen der beiden steht's 3:5, der Russe siegte sogar in fünf der letzten sechs Duelle. Carreño Busta kommt allerdings mit dem Rückenwind des Masters-Sieges von Montreal daher. Wett-Tipp: Pablo Carreño Busta.

Daniil Medvedev (---/1) - Nick Kyrgios (AUS/23)

Weltranglistenerster gegen Wimbledon-Finalist - in Abwesenheit von Novak Djokovic hätte das auch das Finale sein können. Kyrgios kommt seit Wimbledon-Start mit einer Bilanz von 18:3 daher und liegt auch in direkten Duellen mit Medvedev vorne (3:1). Der Titelverteidiger aus Russland wirkt dafür nach seiner Spielpause in London ausgeruhter. Wett-Tipp: Daniil Medvedev.

US Open - Ansetzungen am Sonntag:

Die erste Partie pro Court startet üblicherweise um 17:00 Uhr MESZ, alle weiteren Partien jeweils im direkten Anschluss (außer anders angegeben). Auf dem Center Court im Arthur Ashe Stadium wird ab 18:00 Uhr MESZ gespielt.

Arthur Ashe Stadium

Ab 18:00 Uhr:

Corentin Moutet (FRA/LL) - Casper Ruud (NOR/5)

Zhang Shuai (CHN) - Coco Gauff (USA/12)

Ab 1:00 Uhr:

Daniil Medvedev (---/1) - Nick Kyrgios (AUS/23)

Ons Jabeur (TUN/5) - Veronika Kudermetova (---/18)

Louis Armstrong Stadium

Ab 17:00 Uhr:

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) - Matteo Berrettini (ITA/13)

Caroline Garcia (FRA/17) - Alison Riske-Amritaj (USA/29)

Pablo Carreño Busta (ESP/12) - Karen Khachanov (---/27)

Liudmilla Samsonova (---) - Ajla Tomljanović (AUS)

(Zahl = Setzung)

(Q = Qualifikant/in)

(LL = Lucky Loser)

(WC = Wild Card)

(PR = Protected Ranking)

"Wie 2012!" Murray bringt Arthur Ashe Stadium zum Kochen

US Open Rittner zum Spuck-Fall Kyrgios: "Strafe bewirkt nichts" VOR 11 STUNDEN