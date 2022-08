Tennis

Barbara Schett analysiert Rafaels Nadal Chancen bei den US Open in New York

Eurosport-Expertin Barbara Schett spricht über das schwere Comeback von Rafael Nadal und seine Chancen bei den US Open in New York. Dass noch nicht alles nach Wunsch verlaufen sei, sei nach der Verletzung normal, speziell nach dem langen Trennungsrückstand. In den frühen Runden in Flushing Meadows sei er laut Schett verwundbarer als später.

