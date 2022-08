"Die Doppelfehler, und es fängt immer gleich an", ergänzte der 33-Jährige gegenüber "L'Équipe".

Ganze 13 Stück davon leistete sich Paire am Dienstag in seiner Auftaktpartie bei den US Open, die er letztlich deutlich 0:6, 6:7 (1:7), 0:6 gegen den an Nummer sieben gesetzten Briten Cameron Norrie verlor.