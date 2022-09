Tennis

Cameron Norrie schmettert genau auf die Netzkante - Ball wird für Andrey Rublev unerreichbar

Cameron Norrie kommt im Achtelfinale der US Open gegen Andrey Rublev zu einem kuriosen Punktgewinn: Der Brite schmettert genau oben auf die Netzkante, so dass der Ball danach direkt da hinter ins Feld des Russen tropft und so für Rublev unerreichbar ist.

00:01:21, vor 13 Minuten