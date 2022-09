Carlos Alcaraz kämpft in New York nicht nur um seinen ersten Grand-Slam-Titel, er könnte sogar die Nummer eins der Welt werden.

Dafür müsste das spanische Toptalent mindestens das Finale erreichen. Zugleich ist klar, dass es nach dem Ausscheiden von 2014-Sieger Cilic in New York einen neuen Major-Sieger geben wird.

Alcaraz ist ebenso ein Anwärter wie auch sein nächster Gegner Jannik Sinner, der seine Sammlung an Grand-Slam-Viertelfinals komplettierte.

Durch den Erfolg gegen den Belarussen Ilya Ivashka ist der 21 Jahre alte Südtiroler der jüngste männliche Tennisprofi, dem dieses Kunststück seit Novak Djokovic 2007/08 gelang.

Auch bei den Australian Open, bei den French Open und in Wimbledon hatte Sinner bereits die Runde der letzten Acht erreicht.

Er folgte in New York seinem Landsmann Matteo Berrettini, mit dem er zusammen das erste italienische Viertelfinal-Duo in der Geschichte des Turniers (seit 1881) bildet.

