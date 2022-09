Jüngste Nummer eins der Welt und der erste Grand-Slam-Titel im ersten Grand-Slam-Finale - Carlos Alcaraz hat sich mit dem 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3-Erfolg im Finale der US Open gegen Casper Ruud gleich mehrere Träume erfüllt.

Von diesem Moment träume ich, seit ich Kind bin - die Nummer eins zu werden", erklärte der 19-Jährige nach dem Endspiel im Arthur Ashe Stadium.

Es dürfte der Beginn einer neuen Ära im Herren-Tennis gewesen sein.

Das sieht auch Rekord-Grand-Slam-Champion Rafael Nadal so. "Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Grand Slam und zur Nummer eins, die der Höhepunkt deiner ersten großen Saison ist, von der ich sicher bin, dass es noch viele weitere geben wird", schrieb der 36-Jährige auf Twitter.

Und auch die Medien - vor allem in Spanien - waren restlos begeistert von Alcaraz.

Eurosport.de fasst die Pressestimmen zum Finale zusammen:

Pressestimmen aus Spanien:

Mundo Deportivo: "König Carlos! Alcaraz gewinnt sein erstes Grand-Slam-Turnier, nachdem er ein spektakuläres Finale gegen den Norweger Casper Ruud dominierte."

Marca: "Nummer eins der Welt. Junge, was hast du für ein Durcheinander angerichtet! Sechster spanischer Tennisprofi an der Spitze der Welt."

As: "Der neue König! Carlos Alcaraz schwingt sich zur jüngsten Nummer eins der Geschichte auf, in dem er mit 19 Jahren die US Open gewinnt."

ABC: "Carlos Alcaraz. König des Tennis. Mit gerade einmal 19 Jahren avanciert der Murciano zum jüngsten Spieler, der jemals das ATP-Ranking anführte - durch einen Sieg im Finale der US Open gegen den Norweger Casper Ruud."

Pressestimmen aus Deutschland

Spiegel.de: "Der beste Tennisspieler der Welt ist erst 19 Jahre alt. Noch nie schaffte es ein Tennisprofi so früh an die Spitze der Weltrangliste: Carlos Alcaraz hat gegen Casper Ruud die US Open gewonnen. Der Spanier kämpfte erfolgreich gegen seine Müdigkeit an."

Süddeutsche Zeitung: "Der beste Tennisspieler der Welt. Carlos Alcaraz gewinnt die US Open und steigt zur jüngsten Nummer eins der Weltrangliste auf. Damit verändert er die Sportart grundlegend - wer künftig Grand-Slam-Turniere gewinnen will, muss sich viel bei ihm abgucken."

Sport1.de: "Der Beginn einer neuen Tennis-Ära? Carlos Alcaraz stürmt bei den US Open zum Titel - und damit auch an die Spitze der Weltrangliste. Der Spanier schafft damit etwas Einzigartiges."

Bild.de: "19-Jähriger ist die neue Nummer 1 im Tennis. Der Spanier Carlos Alcaraz (19) hat seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen und sich zum jüngsten Weltranglisten-Ersten der Geschichte gekürt."

Pressestimmen aus Italien:

Gazzetta dello Sport: "König Alcaraz erobert New York und besteigt den Thron der Welt. Der Spanier vollendet in seinem ersten Grand-Slam-Finale einen historischen Doppelschlag. Jüngste Nummer eins der Welt seit 1973!"

Corriere dello Sport: "Super Alcaraz: Spanier gewinnt US Open und wird neue Nummer eins der Welt. Alcaraz geht als jüngster Führender der Weltrangliste in die Geschichte ein."

Sky Sport Italia: "Alcaraz gewinnt seinen ersten Grand Slam in vier Sätzen und erobert die Nummer eins. Das Wunderkind wurde zum Champion."

Sport Mediaset: "Ruud ohne Chance: Phänomen Alcaraz triumphiert in New York. Spanier wird jüngste Nummer eins der ATP-Geschichte."

Pressestimmen aus Frankreich:

L'Equipe: "Alcaraz, der neue König! Sein Aufstieg an die Spitze der Weltrangliste wird kein Strohfeuer sein."

Le Parisien: "In der größten Tennisarena der Welt wird Alcaraz zur jüngsten Nummer 1 der Geschichte."

Pressestimmen aus Norwegen:

Eurosport Norwegen: "Ruud im US-Open-Finale besiegt. Norweger konnte mit dem spanischen Star nicht mithalten: "Die Jagd geht weiter'"

VG: "Ruud unterliegt im US-Open-Finale: Der junge Alcaraz war zu stark. Der Spanier ist der jüngste Weltranglistenerste seit 1973."

NRK.no: "Nach einem langen und dramatischen Match musste sich Casper Ruud schließlich dem Spanier Carlos Alcaraz geschlagen geben. Der Spanier holte sich damit seinen ersten Grand-Slam-Titel - und wird zudem der jüngste Welt-Einzelspieler aller Zeiten."

Dagbladet: "Traum geplatzt. Vor den Augen zahlreicher weltbekannter Stars auf der Tribüne hätte Casper Ruud mit einem Sieg im Finale der US Open der erste norwegische männliche Weltranglistenerste und Grand-Slam-Sieger aller Zeiten werden können. Leider kam es nicht dazu. Das Supertalent Carlos Alcaraz war zu stark und siegte schließlich mit 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3."

