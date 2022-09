Der bisherige Weltranglistenerste Danil Medvedev musste indes bei den US Open zwei Enttäuschungen hinnehmen.

Zum einen platzte der Traum von der Titelverteidigung bereits im Achtelfinale , das der Russe gegen Nick Kyrgios verlor.

Darüber hinaus bedeutete die frühe Niederlage auch, dass Medvedev Platz eins im ATP-Ranking hergeben musste und nun Vierter ist.

Nach dem Aus des Champions waren noch Rafael Nadal, Carlos Alcaraz und Casper Ruud im Rennen.

Nadal schied zwar schon im Achtelfinale aus , durfte aber bis zu den Halbfinals hoffen, dennoch an die Spitze zurückzukehren, die er während seiner Laufbahn bereits 209 Wochen lange innehatte.

Zverev und Djokovic rutschen in Abwesenheit ab

Mit dem Finaleinzug von Alcaraz und Ruud war auch dieser Traum geplatzt.

Und so duellierten sich der junge Spanier und der Norweger im Endspiel um Platz eins - mit dem besseren Ende für Alcaraz

Alexander Zverev, der nach seiner Fußverletzung noch am Comeback arbeitet, rutschte in Abwesenheit von Position zwei auf fünf ab. Dahinter folgt Stefanos Tsitsipas, der bei den US Open theoretisch die Chance auf die Spitze hatte, nach seinem Erstrundenaus aber auf Rang sechs im Ranking zurückfiel.

Ebenfalls einen Platz verlor Novak Djokovic. Der Serbe konnte nicht in die USA einreisen, da er sich nicht gegen das Coronavirus impfen lässt. Vor dem Turnier auf Sechs notiert, ist der dreimalige US-Open-Champion nun die Sieben.

Top 10 der Weltrangliste nach den US Open:

PLATZ NAME (LAND) PUNKTE 1. (4.) C. Alcaraz (ESP) 6740 2. (7.) C. Ruud (NOR) 5850 3. (3.) R. Nadal (ESP) 5810 4. (1.) D. Medvedev (---) 5065 5. (2.) A. Zverev (GER) 5040 6. (5.) S. Tsitsipas (GRE) 4810 7. (6.) N. Djokovic (SRB) 3570 8. (9.) C. Norrie (GBR) 3550 9. (11.) A. Rublev (---) 3390 10. (10.) H. Hurkacz (POL) 3355

