Casper Ruud hat einen Vorteil gegenüber den anderen drei Halbfinalisten bei den US Open : Der Norweger weiß, wie man ein Grand-Slam-Semifinale spielt - und gewinnt.

Bei den French Open erreichte Ruud überraschend das Endspiel, stand dort gegen Rafael Nadal allerdings komplett auf verlorenem Posten

Ob dieses Erlebnis beim größten Sandplatzturnier der Welt ihm jetzt bei den US Open auf Hartplatz tatsächlich hilft? Es sieht so aus.

"Ich fühle mich auf Sand zwar etwas wohler im Moment, aber das heiß nicht, dass ich auf dem Hartplatz keine guten Ergebnisse erzielen kann", betonte Ruud nach seinem klaren Viertelfinalerfolg gegen Matteo Berrettini

Er habe sein "Spiel auf diesem Belag in den vergangenen ein, zwei Jahren verbessert. In dieser Saison habe ich mir selbst bewiesen, dass ich bei großen Hardcourt-Events weit kommen und gute Spieler schlagen kann."

Das sei ein "Booster für das Selbstvertrauen" gewesen.

Wilander über Ruud: "Wäre verrückt, wenn ..."

Den will der 23-Jährige nutzen, um zum großen Doppelschlag auszuholen. Zwei Siege in New York fehlen Ruud noch, dann wäre nicht nur der erste Grand-Slam-Titel unter Dach und Fach, sondern auch der Sprung von Platz sieben auf eins in der Weltrangliste gelungen.

"Das wäre etwas ganz Großes", sagt Mats Wilander bei Eurosport. "Richtig verrückt wäre es aber, wenn Casper im Finale auf Carlos Alcaraz träfe. Dann würde es im Finale um den Titel und Platz eins im Ranking gehen. Häufig ist es ja so, dass jemand an die Spitze kommt, weil ein anderer nicht spielt oder verletzt ist. Das schmälert die Leistung nicht, aber es wäre fantastisch, wenn es dieses Mal im direkten Duell passiert", so der Schwede, der 1988 Ivan Lendl im Finale der US Open bezwang und dadurch zur Nummer eins wurde.

Viertelfinale: Ruud düpiert Berrettini nach Blitzstart - Highlights

Wie auch immer die kommenden Tage für Ruud laufen, der Osloer ist schon jetzt der beste Tennisspieler in der Geschichte seines Landes. Käme er mit der Trophäe von Flushing Meadows nach Hause, würde er zum Superstar aufsteigen und wohl in Dimensionen vorstoßen, wie sie in Norwegen bislang nur den Wintersportlern vorbehalten waren.

Ruud: Vater und Sohn reizen die letzten Prozente aus

Zwischen Ruud und dem zweiten Grand-Slam-Endspiel der Karriere steht aber noch Karen Khachanov. Der Russe, der im Viertelfinale Nick Kyrgios die Grenzen aufzeigte , hat den bislang einzigen Vergleich mit dem Skandinavier 2020 beim ATP Masters in Rom verloren. Mit der Außenseiterolle kommt der 26-Jährige bestens klar.

Ruud ist also gewarnt, Vater Christian ebenfalls. Der 50-Jährige coacht seinen Sohn, stand 1997 selbst im Achtelfinale der Australian Open und kletterte bis auf Rang 39 im Ranking. Als einziger der vier Halbfinalisten setzt Ruud auf ein Vater-Sohn-Team. "Er hat auch die letzten Prozente im Blick, die noch drin sind, schließlich sind wir eine Familie. Ich sehe, dass er alles tut, was in seiner Macht steht, damit ich gut spiele. Ich fühle mich sehr wohl dabei", berichtete Ruud in New York.

Khachanov gegen Ruud - das sagen die Halbfinalisten vor dem Duell

Es ist vor allem die Vorhand, mit der der French-Open-Finalist die größte Wirkung erzielt. Vater und Sohn haben aber auch das Gesamtpaket immer im Blick. "Rückhand und Aufschlag" habe man im Training weiterentwickelt, erläuterte Christian Ruud schon Ende der vergangenen Saison im Gespräch mit der "ATP". Und: "Casper will dauerhaft oben dabeibleiben."

Möglicherweise ist er am Sonntag sogar ganz oben angekommen - in doppelter Hinsicht.

