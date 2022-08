Die 28 Jahre alte Tunesierin ließ beim 7:5, 6:2 im Duell mit Elizabeth Mandlik aus den USA keinen Zweifel an ihrem Erfolg. Ihre nächste Gegnerin ist Shelby Rogers, die an Position 31 gesetzte Landsfrau von Mandlik.

Jabeur erreichte in Flushing Meadows zum dritten Mal in Folge die Runde der besten 32 Profis, die sie bisher noch nicht überstand.

In diesem Jahr konnte die Weltranglistenfünfte die Titel in Madrid und Berlin gewinnen, bevor sie in Wimbledon für Furore sorgte.

Im Halbfinale schaltete sie dabei ihre Freundin Tatjana Maria aus.

(mit SID)

