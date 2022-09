Es ist das Los des Grand-Slam-Champions, dass er im Folgejahr im ATP-Ranking keine Punkte gutmachen kann am Ort seines großen Triumphs.

Daniil Medvedev gewann die US Open 2021 und strich dafür 2000 Zähler ein. Diese fallen aus der Wertung, sobald der diesjährige Wettbewerb in Flushing Meadows vorüber ist - und werden durch jene ersetzt, die der Russe dieses Mal eingefahren hat.

Da der Einzug ins Achtelfinale "nur" 180 einbringt, steht Medvedev am 12. September mit 1820 Punkten weniger da.

Schon jetzt ist klar, dass ihn mindestens Rafael Nadal überholen wird. Der 36-Jährige war im Vorjahr in New York nicht dabei und macht nun mächtig Boden gut.

Nadal schon an Medvedev vorbei

Während Medvedev von 6885 Punkten auf 5065 fällt, hat Nadal schon jetzt von 5630 auf 5810 aufgesattelt - und den Branchenprimus virtuell überholt.

Doch auch der Rekord-Grand-Slam-Champion aus Spanien ist noch längst nicht auf dem Thron. Casper Ruud und Carlos Alcaraz sitzen ihm im Nacken.

DAS VIRTUELLE ATP-RANKING AM 5. SEPTEMBER 2022

LIVE-PLATZIERUNG WELTRANGLISTE SPIELER LIVE-PUNKTE MAXIMAL-PUNKTZAHL NACH US OPEN 1 RAFAEL NADAL 5810 7630 2 DANIIL MEDVEDEV 5065 5065 3 ALEXANDER ZVEREV 5040 5040 4 CASPER RUUD 5010 6650 5 CARLOS ALCARAZ 4920 6740

Der einzige Spieler, der von Beginn an die Chance hatte und hat, aus eigener Kraft die Spitze zu übernehmen, ist Nadal - und zwar mit einem Turniersieg.

Nach dem frühen Aus für Medvedev gibt es für den viermaligen US-Open-Champion wesentlich mehr Szenarien, die für den Sprung auf Platz eins reichen.

Das hängt in erster Linie davon ab, wie weit Ruud und Alcaraz noch kommen. Fest steht aber: Bei einem Finaleinzug ist Nadal sicher die neue Nummer eins, unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenten.

Tsitsipas früh aus dem Rennen, Zverev außen vor

Vor dem Turnierstart war mit Stefanos Tsitsipas ein weiterer Kandidat in der "Verlosung", der Grieche scheiterte aber bereits in Runde eins und beraubte sich damit aller Chancen.

ATP-Ranking-Punkte bei Grand-Slam-Turnieren

RUNDE / ERGEBNIS RANKING-PUNKTE TURNIERSIEG 2000 FINALE 1200 HALBFINALE 720 VIERTELFINALE 360 ACHTELFINALE 180 3. RUNDE 90 2. RUNDE 45 1. RUNDE 10

Alexander Zverev wiederum verzichtete aufgrund seiner Verletzung bei den French Open und der laufenden Arbeit am Comeback auf eine Teilnahme.

Damit gehen dem 24-Jährigen, in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale in New York vorgestoßen, 720 Punkte flöten.

