Auch John McEnroe erneuerte seine Kritik am Fehlen von Djokovic. "Vergessen wir nicht, dass er letztes Jahr nicht geimpft war, also soll mir mal jemand erklären, warum er letztes Jahr ungeimpft war und gespielt hat und jetzt ungeimpft ist und nicht spielen kann", fragte sich der Eurosport-Experte.

Bei den US Open 2021 hatte sich Djokovic erst im Finale Daniil Medvedev geschlagen geben müssen. Die Australian Open zu Beginn des Jahres verpasste der Serbe bereits wegen der fehlenden Impfung.

McEnroe erklärte, er selbst sei geimpft und auch geboostert, habe aber dennoch Verständnis für die Überzeugung von Djokovic ungeimpft zu bleiben.

"Er hat wahrscheinlich deshalb 21 (Grand Slams, Anm. d. Red.) gewonnen und ich sieben, weil er an sich selbst glaubt und bereit ist, das zu tun, was er für das Beste hält", so der Ex-Profi.

McEnroe respektiert Djokovic für Überzeugung

Dennoch gebe der 35-Jährige "offensichtlich eine Menge auf, indem er diesen Standpunkt einnimmt. Ich respektiere das, aber es ist wirklich bedauerlich." Das Jahr von Djokovic könne daher nur als "eine echte Katastrophe" bezeichnet werden, so McEnroe: "Gott sei Dank hat er Wimbledon gewonnen."

Profi-Kollege Tennys Sandgren hatte zuletzt auch den Turnierveranstalter, den US-Tennisverband USTA, dafür kritisiert , Djokovic nicht mehr geholfen zu haben. Aus Sicht des US-Amerikaners hätten die Organisatoren eine Ausnahmegenehmigung erwirken können. Trotz aller Kritik: Djokovic muss die US Open 2022 von zu Hause aus verfolgen.

