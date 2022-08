Der US-Tennisverband USTA, der Veranstalter der US Open, habe "nichts getan, um Novak zu helfen, es gibt keinen Grund, es zu leugnen", ergänzte der US-Amerikaner , der sich selbst nicht für das letzte Grand-Slam-Event des Jahres qualifizieren konnte.

Sandgren ist zudem überzeugt, dass die Organisatoren dem langjährigen Weltranglistenersten hätten helfen können.

"Sie können uns nicht vormachen, dass ihre Stimme nicht zählt und dass sie keinen Einfluss haben. Eine so große und mächtige Veranstaltung hätte eine Ausnahme zugunsten von Djokovic beantragen können", so der 31-Jährige, mittlerweile nur noch auf Weltranglistenposition 426.

"Die US Open haben nicht für Novak gekämpft. Das ist traurig und brutal", meinte Sandgren und erklärte: "Tennis ist ein individueller Sport, also wird er von egoistischen Menschen bevölkert. Jeder denkt nur an seine Interessen und kämpft kaum für etwas, das ihn nicht direkt betrifft."

Daher habe sich niemand um das Problem kümmern wollen, so der ehemalige Top-50-Spieler. Djokovic verpasst das Turnier in New York erstmals seit 2017. Drei Mal konnte der Serbe die US Open für sich entscheiden (2011, 2015 und 2018). Im vergangenen Jahr verlor Djokovic das Finale in Flushing Meadows gegen Daniil Medvedev.

