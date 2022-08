"Er hat etwas getan, was niemand vor ihm gemacht hat", sagt Wilander im Gespräch mit Eurosport und führt aus: "Er steht morgens auf und weiß nicht, ob er bereit ist zu spielen oder ob er aufgeben und nach Hause fahren muss."

Wilander weiter: "Ich verstehe nicht, wie ein Spieler so etwas tun kann. Ich bewundere ihn dafür, ich bewundere ihn dafür sogar mehr als für die 14 Titel bei Roland Garros. Die Tatsache, dass er in seinem Alter mit all den vielen Verletzungen in der Lage ist, das zu tun, ist unglaublich."

Nadal leidet am so genannten Müller-Weiss-Syndrom. Dabei handelt es sich um eine chronische Verletzung im Kahnbein am Fuß. Aufgrund einer Durchblutungsstörung stirbt das Knochengewebe des Kahnbeins am Fußskelett ab. Dies kann zu Einschränkungen und starken Schmerzen führen.

In Nadals Fall betrifft diese Form der Osteonekrose das linke Bein. Im Anschluss an seinen French-Open-Sieg im Frühling erklärte er : "Ich habe mit einem betäubten Fuß gespielt, die Nerven wurden blockiert." Nadal schob nach: "Es ist offensichtlich, dass ich so nicht weitermachen kann und will."

Beim letzten Grand-Slam-Turnier machte ihm jedoch nicht nur der Fuß zu schaffen. Das Halbfinale gegen Nick Kyrgios musste Nadal aufgrund eines Bauchmuskelrisses absagen. Nach sechswöchiger Pause kehrte er in Ohio zurück auf den Platz, verlor aber sein Zweitrunden-Match gegen Borna Coric.

