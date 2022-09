Für Nick Kyrgios ist die Ausgangslage klar. "Es wird ein lustiger Kampf", sagte der 27 Jahre alte Australier nach seinem Drittrundensieg über J.J. Wolf mit Blick auf die anstehende Aufgabe.

Niemand geringerer als der an Eins gesetzte Daniil Medvedev stellt sich dem Wimbledon-Finalisten in der Nacht auf Montag in den Weg - ein Duell, das in New York durchaus auch hätte das Finale sein können.

Seit dem Wimbledon-Start hat Kyrgios auf der Tour eine Bilanz von 18:3 vorzuweisen und spuckt deshalb selbstbewusste Töne.

"Ich denke, ich bin auf dem Level. Es gibt nur wenige, die aktuell besser sind", meinte der Australier.

Kyrgios mit guter Bilanz

In Montreal konnte er Medvedev neulich schlagen, mit dem 6:7 (2:7), 6:4, 6:2 in der 2. Runde verbesserte Kyrgios seine Bilanz in direkten Duellen auf 3:1.

Medvedev, seit Beginn der French Open mit 15:5 Siegen unterwegs, könne sich auf etwas gefasst machen. "Ich denke, ich habe eine gute Chance gegen ihn, so wie ich aktuell spiele. Und das können momentan nur wenige sagen", sagte Kyrgios.

Dass er gegen Medvedev bei den Australian Open zu Jahresbeginn noch 6:7 (1:7), 4:6, 6:4, 2:6 verlor , stört ihn dabei nicht. "Da war ich bei weitem nicht der Spieler, der ich heute bin. Und ich habe trotzdem einen Satz gewonnen", gibt er zu Bedenken.

Nicht entgangen ist Kyrgios sicher, dass Medvedev schon mehrfach für ihn Partei ergriffen hat. Leben und leben lassen ist seit jeher das Motto des Russen. Kyrgios sprach sich umgekehrt zuletzt gegen den Bann russischer und belarussischer Spieler in Wimbledon aus

"Wir haben einen Mordsrespekt voreinander", sagte der Australier in der Nacht zum Samstag und man glaubte es ihm.

Kyrgios und Medvedev: Respekt - aber keine Freunde

Und Medvedev? Der äußerte sich ähnlich. "Wir haben bestimmt beide großen Respekt voreinander, soviel steht fest", sagte der knapp ein Jahr jüngerer Russe. Kyrgios' Eskapaden jucken ihn nicht. "Er lebt sich sicher ein bisschen anders aus als die meisten, aber das beurteile ich nicht. Ich habe großen Respekt vor ihm", sagte er.

Als Kumpels könne man die beiden jedoch nicht ansehen. "Wir waren noch nie zusammen in einer Bar oder so, also würde ich uns nicht direkt als Freunde bezeichnen. Wir kommen so weit gut miteinander aus, was sich auf dem Platz aber sicher schnell ändern kann, weil wir beide sehr impulsiv sein können", meinte er.

Die Wandlung des Australiers zu einem Spieler von Weltklassekaliber hat er in Montreal am eigenen Leib erfahren. Ob ihn Kyrgios' Leistungssprung, vor allem in Sachen Konstanz, überrascht habe, wollte ein Journalist am Freitag von Medvedev wissen.

"Ehrlich gesagt ja, aber das Potenzial dazu war offensichtlich schon immer da", antwortete der Weltranglistenerste und ging ins Detail: Kyrgios habe "mit den besten Aufschlag auf der Tour" und habe schon früher "an guten Tagen jeden schlagen" können.

"Während Covid ging es mit ihm vielleicht ein bisschen bergab und man wusste nicht genau, ob er ein Comeback schaffen würde. Irgendwie konnte man bei ihm aber immer damit rechnen", sagte Medvedev und fasste zusammen: "Es sieht so aus, als wäre er jetzt gerne ernsthafter professionell."

Was Kyrgios auch so sieht - mit Abstrichen. "Ich benehme mich manchmal immer noch ziemlich dämlich. Es passiert einfach, keine Ahnung warum", sagte er und nannte das 6:4, 6:2, 6:3 gegen Wolf als Beispiel: "Wenn man das Ergebnis sieht, denkt man vielleicht - klare Sache, kein Grund, sich aufzuregen. Aber bei mir gibt's immer noch ungefähr 25 Momente, in denen ich wegen irgendwas böse werde."

Doch irgendwie hat es Kyrgios geschafft, sich von diesen Momenten nicht mehr runterziehen zu lassen wir früher. So wie in der zweiten Runde, als er im Match gegen Benjamin Bonzi in Richtung seiner eigenen Box ausspuckte und danach einen Kumpel anpflaumte, er solle ihn gefälligst mehr unterstützen. Der Ausbruch brachte dem Australier eine Geldstrafe von 7500 Euro ein

Im Unterschied zu früher spielt Kyrgios nach solchen Ausbrüchen 2022 meist besser und nicht schlechter weiter. Reifer ist er geworden, eventuell auch weiser. "Früher habe ich jeden Punkt gespielt, als wäre es mein letzter. Aber das geht nicht immer, weil es auch selbstdestruktiv sein kann. Es hat 27 Jahre gedauert, bis ich das kapiert habe", sagte er am Freitag.

Vielleicht weiß er mittlerweile auch besser, warum und für wen er spielt. In erster Linie, ganz klar, für sich selbst. "Ich will diese Momente, dieses Publikum erleben. Ich will nicht auf Challenger- oder Future-Turnieren rumkrebsen ohne Zuschauer. Deswegen mache ich diesen Sport dort nicht, deswegen fasse ich den Schläger nicht an. Ich will in den größten Stadien der Welt spielen, vor Millionen Menschen vor dem Fernseher. Deswegen arbeite ich hart", sagte er.

Dass er dabei polarisiert, aneckt, weiß er gut - er spielt mitunter damit. Und zieht Stärke daraus. "Was es noch süßer macht: Ich weiß, dass viele Menschen mich scheitern sehen wollen. Ich weiß, dass sie es hassen, wie ich spiele und die Dinge angehe", erzählte er: "Aber ich bin hier der letzte Australier im Feld. Und das passiert jetzt häufiger. Ich will einfach da sein, auf ihrem Screen. Ich will, dass sie mir zusehen."

Kyrgios vermisst Freundin und Familie

Dass er auch eine sanfte Seite hat, erlebt man immer dann, wenn es um seine Freundin und Familie zuhause in Australien geht. Seit dem Turnier in Stuttgart Anfang Juni ist Kyrgios auf dem Globus unterwegs und von vielen seiner Liebsten getrennt. Das setzt ihm durchaus zu.

"Es fällt mir schwer", sagte er am Freitag und wurde dabei recht still: "Ein großer Teil von mir wäre gerne zuhause bei meiner Freundin. Es ist hart. Du vermisst einfach bedeutende Momente des Lebens. Den Geburtstag meiner Mutter zum Beispiel, wenn sie ins Krankenhaus muss oder wieder rauskommt." Er versuche nur nicht allzu häufig daran zu denken.

Die Realität sei nämlich: "Ich bin bei den US Open und einer der Favoriten. Und ich erwarte von mir, dass ich meine Sache hier gut mache. Das treibt mich an."

Medvedev ebenso selbstbewusst

Seinen Leistungssprung 2022 führt Kyrgios neben den mentalen Aspekten auch auf eine Dekonstruktion seines eigenen Spiels zurück. Er selbst habe eine Schwäche beim zweiten Aufschlag ausgemacht, die er ausgemerzt habe, und eine beim Vorhandreturn, bei der ihm auch das Doppel-Spiel mit Kumpel Thanasi Kokkinakis half.

"Ich bin stolz auf mich, weil ich das selbst bewerkstelligt habe. Ich habe das selbst analysiert, ohne Coach", sagte er.

In Sachen Selbstbewusstsein steht ihm Medvedev aber auch in nichts nach. "Ich habe wenig gesehen, was ich verbessern könnte - vielleicht weniger Doppelfehler, wenn man unbedingt etwas finden will. Aber wenn ich so weiter mache, habe ich große Chancen, etwas Großes zu erreichen", sagte der nach dem 6:4, 6:2, 6:2 gegen den Qualifikanten Wu Yibing in Runde drei.

Sein Matchplan gegen Kyrgios? "Ich weiß, was ich tun muss: Versuchen, in den Tiebreak zu kommen und meine Chancen bei seinen Aufschlagspielen nutzen", erklärte der Russe.

Und umgekehrt? "Ich werde einen ganz bestimmten Matchplan verfolgen und am Ende damit happy sein, egal ob ich gewinne oder verliere", sagte der Australier.

