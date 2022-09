Court zog im Interview mit dem "Telegraph" Vergleiche zwischen sich und Serena Williams, die bei den US Open ihren letzten Grand-Slam-Auftritt hatte und bis in die 3. Runde kam.

"Ich bin nach zwei Babys zurückgekommen. Nach dem ersten Baby habe ich drei von vier Slams gewonnen", so die 80-Jährige. Williams hingegen habe nach ihrer Mutterschaft kein Major-Event mehr für sich entschieden.

Darüber hinaus hätte es die heutige Tennis-Generation viel leichter - und lasse es trotzdem an Respekt fehlen.

"Wir hatten keine Psychologen oder Coaches dabei. Das ist eine ganz andere Welt. Das ist es, was mich enttäuscht - dass die Profis heute die Vergangenheit des Spiels nicht ehren", so Court, die mit 24 Grand-Slam-Titeln in den Jahren 1960 bis 1973 die erfolgreichste Tennisspielerin ihrer Zeit war.

Court sorgt für Negativschlagzeilen

Später engagierte sich die Australierin in der lokalen Pfingstbewegung, avancierte zur Pastorin ihrer eigenen Kirche und sorgte in der Öffentlichkeit mit diskriminierenden Parolen für Negativschlagzeilen. Vor allem die Rechte der schwul-lesbischen Community sowie der Transcommunity will Court nicht anerkennen, wie es auch der "Spiegel" vor zwei Jahren berichtete

Bei den Australian Open ist noch immer einer der großen Plätze nach ihr benannt, wenngleich es lautstarke Forderungen gab, die Margaret Court Arena umzubenennen

Die Medien gehen längst sehr kühl mit der einstigen Tennis-Ikone um. "Große Teile von Presse und Fernsehen, besonders im Tennis, wollen meinen Namen nicht erwähnen", monierte Court.

Die Gründe dafür sind allerdings nachvollziehbar.

