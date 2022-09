Tennis

US Open 2022: Garbiñe Muguruza - Linda Fruhvirotva | Highlights - 2. Runde Damen-Einzel

Garbiñe Muguruza (ESP/9) bezwingt Linda Fruhvirtova in der 2. Runde der US Open 2022 in New York 6:0, 6:4. Die Match-Highlights im Video. Eurosport überträgt Grand-Slam-Tennis täglich live im Free-TV bei Eurosport 1 - alle Matches im Livestream gibt's bei discovery+ und im Eurosport Player!

00:03:02, vor einer Stunde