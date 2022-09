"Körperlich konnte ich mich schon lange nicht mehr so gut bewegen. Da ich in diesem Jahr viele Matches und Turniere gespielt habe, erhole ich mich von schwierigen Spielen viel besser - verglichen mit vor zwei Jahren", ergänzte der Schotte, der erstmals seit 2016 bei den US Open in Runde drei steht.

Nach jahrelangen Problemen mit seiner Hüfte hatte sich Murray 2019 ein künstliches Gelenk einsetzen lassen.

Danach war unklar, ob er jemals wieder auf Profi-Niveau Tennis spielen könnte. Doch der mittlerweile 35-Jährige schaffte es.

In New York erklärte Murray gegenüber Eurosport: "Die letzten Jahre waren wirklich schwer. Seit ich die künstliche Hüfte habe, bewegt sich mein Becken anders. Das hat zu anderen Problemen geführt, am unteren Rücken oder an der Leiste. Ich konnte nie wirklich Schwung aufnehmen, weil es immer neue Probleme gab."

Murray so beweglich wie lange nicht mehr

Beim On-Court-Interview meinte der dreimalige Grand-Slam-Sieger zudem: "Meine Beweglichkeit ist die beste seit Langem. Das war schon immer ein sehr wichtiger Teil meines Spiels, und heutzutage ist es besonders wichtig, da die Jungs sehr stark spielen und gut verteidigen." Er komme "dem näher, wo ich sein möchte. Hoffentlich habe ich hier einen guten Turnierverlauf."

In der dritten Runde wartet allerdings eine schwere Aufgabe. Der Schotte trifft auf den an Nummer 13 gesetzten Italiener Matteo Berrettini.

