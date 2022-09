"Bei den US Open bin ich jetzt so weit gekommen wie noch nie. Es ist also schon ein besonderes Jahr für mich, und ich hoffe, dass ich es fortsetzen kann", erklärte Nick Kyrgios nach dem Match auf dem Platz.

Zuvor hatte der 27-Jährige eine famose Vorstellung geboten.

Ganze 60 Minuten waren gespielt, da hatte Kyrgios bereits die ersten beiden Sätze für sich verbucht.

Wolf kam überhaupt nicht zurecht, stand gegen den Wimbledon-Finalisten auf komplett verlorenem Posten.

Medvedev ohne Fehl und Tadel

Das galt auch für Wu Yibing, der gegen Daniil Medvedev zwar einen couragierten und mutigen Auftritt hinlegte, letztlich aber keine Chance hatte.

Die Nummer eins der Welt benötigte nur eine Minute länger als Kyrgios (1:55 h), um ins Achtelfinale einzuziehen. "Es war ein hartes Match mit vielen engen Spielen", resümierte Medvedev. Der "bessere Aufschlag" seinerseits habe den Ausschlag gegeben.

Nun geht es also gegen Kyrgios, der im direkten Vergleich 3:1 führt und auch das bis dato letzte Duell vor wenigen Wochen beim Masters von Montreal für sich entschied. "Alle Partien gegen Nick waren eng, es wird ein großartiges Match", wagte Medvedev einen ersten Ausblick.

