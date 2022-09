"Du sitzt da auf so einer großen Bühne, auf dem Center Court im Viertelfinale – und du weißt nicht, was du machen sollst. Das Gefühl 'mein Spiel reicht nicht aus' ist das Schlimmste", ergänzte der 35-Jährige, dessen bestes Ergebnis bei einem Grand Slam ebenfalls das Viertelfinale ist (2017 bei den Australian Open).

Rublev war im dritten Satz, als seinem Gegner Tiafoe gerade das vorentscheidende Break zum 4:3 gelungen war, den Tränen nahe und vergrub sein Gesicht in einem Handtuch.

Ad

Aus Verzweiflung und Wut biss der 24-Jährige sogar in einen Tennisball. In den ersten beiden Sätzen hatte sich der Russe erst im Tiebreak geschlagen geben müssen.

US Open Selbst McEnroe kritisiert Schlägervernichter Kyrgios: "Ging zu weit" VOR 4 STUNDEN

Ausgerechnet in Durchgang drei gab Rublev schließlich das erste Aufschlagspiel ab.

Tiafoe breakt in Satz drei - Rublev weint ins Handtuch

Auch bei den French Open in diesem Jahr, den Australian Open 2021, den French Open 2020 sowie den US Open 2020 und 2017 musste der Weltranglisten-11., in New York an Position neun gesetzt, die Koffer packen. Allerdings kann sich Rublev in dieser Saison auch schon über drei Turniersiege (Marseille, Dubai und Belgrad) freuen.

Die Halbfinals der US Open finden jedoch ohne ihn statt. Stattdessen kämpfen Casper Ruud gegen Karen Khachanov und Carlos Alcaraz gegen Tiafoe um die Finaltickets.

Das könnte Dich auch interessieren: Phänomen Alcaraz – fünf Stunden für die Ewigkeit

Ein Gigant am Netz: So zermürbte Tiafoe Gegner Rublev

US Open Kuriose Erklärung: Pegula gönnt sich Bier auf Pressekonferenz VOR 6 STUNDEN