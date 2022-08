Tennis

US Open 2020: Dominic Thiem gewinnt seinen ersten Grand Slam - der Matchball gegen Alexander Zverev

Alexander Zverev verliert in einem dramatischen Fünfsatzmatch das Finale der US Open 2020 gegen Dominic Thiem. Hier gibt es die letzten Ballwechsel aus dem Arthur Ashe Stadium in Flushing Meadows im Video. Nach der Partie fallen sich die beiden Freunde in die Arme - und Zverev gratuliert Thiem zu dessen erstem Grand-Slam-Titel.

00:01:21, Update 14/09/2020 um 00:38 Uhr