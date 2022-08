Tennis

US Open 2022: "Absoluter Wahnsinn!" Jannik Sinner gräbt alles aus und breakt Daniel Altmaier

Jannik Sinner erzwingt in einer unfassbaren Rallye das Break im fünften Satz gegen Daniel Altmaier. Das Publikum bejubelt einen völlig verrückten Ballwechsel, in dem der Südtiroler eigentlich in der Defensive ist, sich jedoch mit Wahnsinnsschlägen zum Punktgewinn kämpft. Auf der Tribüne hält es niemand auf en Sitzen.

00:01:36, vor einer Stunde