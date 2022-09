Tennis

US Open 2022: Andy Murray mit verkapptem Zauberschlag gegen Matteo Berrettini - Rahmensmash mit Backspin

Andy Murry überrascht Matteo Berrettini in der 3. Runde der US Open mit einem vermeintlichen Zauberschlag: Weil der Schotte in die Sonne schaut, erwischt er die Filzkugel bei einem Schmetterball nur mit dem Rahmen - so aber wird der Ball unerreichbar für den Italiener. Und Murray zeigt die Faust.

00:00:55, vor 34 Minuten