Tennis

US Open 2022 - Andy Murray punktet überragend in 3. Runde gegen Matteo Berrettini: "Wie 2012!"

Andy Murray erinnert in der 3. Runde der US Open gegen Matteo Berrettini an frühere Zeiten. Im zweiten Satz holt der zweimalige Olympiasieger einen überragenden Punkt und bringt das Arthur Ashe Stadium in New York zum kochen. Großartig!

00:01:00, vor 28 Minuten