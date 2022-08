Tennis

US Open 2022: Benoit Paire verzieht sich im Match gegen Cameron Norrie in den Schatten

Benoit Paire nutzt eine Spielunterbrechung in der 1. Runde der US Open gegen Cameron Norrie und setzt sich auf Court 11 in den Schatten. Am Ende verliert er klar 0:6, 6:7 (1:7), 0:6.

00:00:25, vor 28 Minuten