Tennis

US Open 2022: Bittere Enttäuschung für Kevin Krawietz und Andreas Mies - Der Matchball zum Zweitrundenaus

Bittere Enttäuschung für das deutsche Top-Doppel: Andreas Mies und Kevin Krawietz scheitern in der zweiten Runde der US Open 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 3:6 an Philipp Oswald und Robin Haase. Nach 1:56 Stunden nutzt das österreichisch-niederländische Duo seinen zweiten Matchball. Mies verzieht eine Vorhand-Longline - und schmettert seinen Schläger danach auf den Boden.

00:01:36, vor 17 Minuten