Tennis

US Open 2022: Carlos Alcaraz und Frances Tiafoe liefern unwirklichen Ballwechsel - Publikum flippt komplett aus

Carlos Alcaraz und Frances Tiafoe bringen im Halbfinale der US Open 2022 das Arthur Ashe Stadium mit einem unglaublichen Ballwechsel zum Kochen. Mehrmals wirkt es so, als sei die Rally entschieden - dann kommt zur Freude der ekstatischen Zuschauer doch noch ein Schläger an den Ball. Am Ende macht Stehaufmännchen Alcaraz den Punkt - und nicht nur Michelle Obama staunt im Publikum.

00:01:15, vor 22 Minuten