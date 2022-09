Tennis

US Open 2022: Carlos Alcaraz und Jenson Brooksby geben es sich kräftig und liefern sich Ballwechsel mit 29 Schlägen

Carlos Alcaraz und Jenson Brooksby drehen in der 3. Runde der US Open 2022 so richtig auf und fighten um jeden Ball, als wäre es ihr letzter.

00:01:31, vor 12 Minuten